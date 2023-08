I l vestito one shoulder va oltre l'estate e resta in scena anche quando le temperatura si abbassano. Grazie a quella manica che, invece, si allunga. Portando con sé una gran carica di fascino!

Le loro origini si perdono nella notte dei tempi, ci portano addirittura ai tempi degli dei e ai pepli dell’antica Grecia: sì, ci riferiamo ai vestiti monospalla. Ormai un must have per l’estate, come confermato anche da numerose celebs tra cui Victoria Beckham, Dua Lipa, Kendall Jenner e Alessandra Ambrosio. Ma ecco che all’orizzonte appare un trend che già amiamo: l’abito monospalla con manica lunga. Un richiamo irresistibile per l’autunno 2023.

Lungo o corto, è una scelta stilistica di carattere. Indiscutibilmente sensuale, molto girlish ma con la giusta dose di grinta. Numerosi brand sono già sintonizzati su questa lunghezza d’onda, come dimostra la presenza di vestiti monospalla nelle nuove collezioni. Ma come sceglierli, a chi stanno bene? E quali sono le declinazioni più glam? Urge un approfondimento.

Long dress monospalla

Abito monospalla: a chi sta bene

L’abito monospalla è piuttosto democratico, valorizza moltissime silhouette. Com’è facile dedurre, però, risulta particolarmente adatto alle fisicità caratterizzate da spalle larghe e braccia toniche. Ma qui bisogna fare una precisazione molto interessante: questa sorta di limite, se così possiamo definirlo, sostanzialmente viene meno proprio nel caso del vestito monospalla con una manica lunga. Ancora più versatile.

Il suo stesso design dona un bel movimento a tutta la silhouette, valorizzando sì le spalle ma al contempo creando una diagonale che dona slancio alla figura. D'altra parte, se proprio sei iper critica verso la parte alta del tuo corpo, scegli un modello corto: il focus sarà anche sulle gambe e riuscirai così a riequilibrare l'insieme.

Mini dress monospalla

Le versioni più trendy

Le nuove collezioni parlano chiaro: per l’autunno 2023, i vestiti monospalla con la manica lunga (o a tre quarti) hanno forme semplici. Morbide e lineari. I drappeggi sono parecchio gettonati, i dettagli cut out sono frequenti.

Ma per il resto, i fronzoli risultano ridotti ai minimi termini. Qualche sottolineatura sparkling – applicazioni di strass in primis – e qualche volant, ma poco altro. Prevalgono i modelli lunghi e midi, però naturalmente non mancano i mini dress monospalla. Le tinte unite vanno per la maggiore.

Long dress monospalla nero con manica lunga e spacco profondo

Cosa abbinare a un abito monospalla

Naturale chiedersi come indossare gli abiti monospalla, ma è molto più semplice di quanto sembri. Capitolo scarpe: indubbiamente i tacchi alti funzionano alla grande e meglio di qualsiasi altra cosa.

No alle collane importanti o vistose: sarebbero di troppo e creerebbero linee conflittuali con quella creata dall'abito stesso. Se vuoi aggiungere qualcosa di sfizioso al tuo outfit, indossa un bracciale proprio sulla manica lunga. Le borse a mano sono l’ideale, ovvio, però puoi anche abbinare al tuo abito una minibag da portare a spalla.

Quale giacca mettere su un vestito monospalla? In realtà sarebbe meglio una stola, ma anche con un blazer oversize si può ottenere un risultato degno di nota. Il trench è un’ottima alternativa.

Look con abito monospalla + mini bag + sandali con tacco

Concludiamo con una selezione di abiti monospalla con manica lunga per l'autunno 2023!

1/10 Abito monospalla midi con cut out (PATRIZIA PEPE) 2/10 Mini dress in doppio crêpe (ELISABETTA FRANCHI) 3/10 Midi dress in tulle con drappeggi (ZARA) 4/10 Vestito monospalla in velluto (RALPH LAUREN) 5/10 Mini abito decorato con perline lungo lo scollo (PUCCI) 6/10 Vestito monospalla con profondo scollo sulla schiena (H&M) 7/10 Minidress drappeggiato con decorazioni di strass (YOOX) 8/10 Vestito monospalla con arricciatura e scollo a barchetta (PULL&BEAR) 9/10 Abito con maxi manica tre quarti a palloncino (PINKO) 10/10 Abito monospalla in viscosa (TOM FORD) PREV NEXT