V estibilità tendenzialmente over, quella luce innata che sempre affascina, una versatilità che sorprende: i pantaloni argentati sono il nuovo must have dello street style!

Lo sapevamo da un po’. Ma il passaggio dalla teoria alla pratica regala sempre brividi di piacere. Le sfilate hanno rivelato il ritorno del metallizzato tra le tendenze autunno inverno 2023 2024, e tra le declinazioni che hanno sedotto le fashioniste ci sono i pantaloni argento. Da infilare con orgoglio per la mezza stagione e di cui godere anche quando le temperature scendono ulteriormente. Eccessivi? Macchè. Solo per gli outfit di sera? Ma no. Le cose sono cambiate, girls. Perché mutato è il punto di vista. Anzi, lo spirito.

Total look silver: pantaloni + bomber metallizzati

Le versioni più cool

Esitazioni e titubanze non sono più concesse: i pantaloni argento esigono di essere tra i must have dell’autunno 2023. Il processo di normalizzazione – o sdoganamento – è ormai compiuto grazie a chi possiede un plus di audacia rispetto alla media. E riesce a concretizzare il passaggio dalle passerelle allo street style anche di quei capi che, a primo impatto, in effetti possono spiazzare.

Silver pants coordinati con i guanti

Dunque i silver pants s’indossano tutto il giorno. Anche in pieno… giorno. Anzi, il gusto sta proprio qui; perché i capi metallizzati, per le serate, non sono affatto una novità. Sì, ma quale modello scegliere? Il leit motiv della moda attuale resta comodità, per cui via libera a pantaloni argentati oversize, a gamba dritta e larga, cargo, a palazzo.

Benissimo anche i parachute pants, che un po’ rievocano i paesaggi lunari e l’immagine di un uomo che fluttua nello spazio. E poi i jeans metallizzati, che sembrano davvero destinati a far (presto) furore.

Parachute pants argentati

Come abbinare i pantaloni metallizzati argento

C’è qualche dato che la dice lunga su questo trend: le ricerche su Google relative ai pantaloni argentati sono aumentate del 31% nell’ultimo anno e dalla piattaforma Stylight fanno sapere che hanno registrato un impennata del 300%. Si sente odore di nuova ossessione fashion, decisamente.

Ma veniamo al fatidico quesito: cosa abbinare a un pantalone argento? Le reginette dello street style regalano ispirazioni, basta un giro sui social per attingerne. Un piccolo recap, però, è d’obbligo.

Non è esagerato affermare che stanno bene con tutto, sia per l’evoluzione in atto e sia perché sostanzialmente si tratta di una tonalità neutra. Sparkling ma neutra. Quanto a colori, però, è meglio creare combinazioni sobrie. Per evitare che l’argento passi in secondo piano. Gli accostamenti con il nero e il bianco meritano il podio, ma lo stesso dicasi per il grigio: si ottiene una sorta di ton sur ton decisamente glam.

Pantaloni in paillettes argento + corsetto + bomber nero

E ancora, tenendo presente che il trend coincide con i pantaloni argento dalla vestibilità morbida oppure over, la mossa giusta è quella finalizzata a riequilibrare i volumi. Impeccabili sono quindi i blazer, le felpe e le maglie slim. I top e i corsetti.

Ma dal momento che l’autunno è la stagione del layering, possiamo creare una strategica alternanza. Largo-stretto-largo. Esempio: pantaloni metallizzati cargo o parachute, bustino e bomber o blazer maxi. O ancora: si può prestare attenzione a segnare bene il punto vita, semplicemente sblusando il maglione dai nostri silver pants. Insomma, diamoci dentro con gli esperimenti prestando attenzione alle forme e ai volumi. L’unico rischio? Prenderci gusto.

Pantaloni argento + maglione sblusato + long coat

