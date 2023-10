S empre più alti, quasi sfacciati. Felice combo tra le versioni chunky e le décolleté con maxi platform. Questi mocassini hanno tutte le carte in regola per diventare la nuova ossessione fashion.

I mocassini chunky non sono affatto una novità: l’anno scorso hanno fatto furore e per l’autunno inverno 2023 2024 si confermano tra le shoes più amate in assoluto. Ma c’è un’evoluzione in atto, ovvero i mocassini platform. Potremmo definirli scarpe ibride, sono il frutto di un felice incontro tra il mocassino classico e le calzature dotate di zeppa. Il merito della nuova tendenza va a Sabato de Sarno, che ha debuttato come direttore creativo di Gucci portando alla Milano Fashion Week PE 2024 una schiera di mocassini alti. Anzi: da vertigine. Sfacciati e terribilmente glam.

Mocassini con platform

I mocassini platform autunno inverno 2023-2024

Bisogna quindi attendere la bella stagione? Assolutamente no. Probabilmente quello sarà il periodo dell’exploit, però i mocassini platform sono già fra noi. In molti casi, ancora caratterizzati da una suola carrarmato ma più alta: se prima difficilmente superava i 4-5 cm, adesso viaggia verso gli 8-9. Ed è perfetta per chi ama lo stile più grintoso.

In altri casi, abbiamo il platorm tradizionale. Cioè l’imponente suola che forma un blocco unico. Quanto a colori, indubbiamente domina il nero ma non mancano altre opzioni, marrone e bordeaux in primis. Comunque ci si mantiene sul classico, perché il design deve restare in primo piano.

Mocassini platform neri

Come abbinarli

Ti stai chiedendo come abbinare i mocassini platform? Metterli in mostra è la decisione migliore, quindi la gamba scoperta è il top: via libera a mini dress e minigonne, nonché shorts. Con le mini a pieghe, quelle del mood collegiale, il contrasto è super azzeccato.

La gonna lunga è a sua volta una scelta interessante, a patto che si tratti di un outfit urban. Cargo e parachute skirts conquistano il podio. Con i pantaloni c’è il rischio che “perdano” un po’, a meno che non si scelga un modello cropped o chino.

E ora facciamo una precisazione. Per la loro stessa natura no, i mocassini platform non sono eleganti. E neppure raffinati. In compenso, coi capi eleganti e raffinati vanno a nozze. Sempre in virtù dei contrasti di cui sopra. Provali con il tubino nero, osa con uno slip dress, indossali sotto un tailleur classico. Farai bingo.

Mocassini platform + gonna lunga

1/11 Mocassini in pelle lucida (MARCO MOREO)

