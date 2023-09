I bagliori lunari non solo si posano sui nostri abiti, ma cadono anche ai nostri piedi. Le sneakers silver sono tra i must indiscussi della stagione.

L’autunno 2023 si veste di bagliori lunari. Riflessi intriganti e delicati accendono i nostri outfit, senza distinzioni di giorni e orari: è silver mania h24. Dal sorgere del sole al tramonto. E se i pantaloni argentati sono la dimostrazione più palese di quest’ammaliante tendenza (e lo è anche l'impennata di vendite), ecco farsi strada un altro tocco da fashionist* consumati. Ecco, ai nostri piedi, le sneakers argento.

Sneakers argentate

Finiture metallizzate e accenti retrò

Quando si tratta di moda, l’argento fa subito venire in mente 3 cose: gli outfit da gran serata, il disco style e le sperimentazioni creative dall’impronta futuristica. Dunque, lì per lì ci si immagina qualcosa del genere anche per quanto riguarda le sneakers argentate. E invece – sorpresa, sopresa – NO.

Invece l’universo fashion punta sull’inedito incontro tra design retrò e finiture metallizzate. Per un effetto quasi spiazzante che rapisce senza riserve. I brand rileggono i loro modelli iconici sotto la luce della luna, le silhouette sono tendenzialmente arrotondate, le suole flat. Compaiono quei dettagli che fanno tanto anni Sessanta, Settanta, Ottanta: bande laterali e più in generale applicazioni che si fanno notare. Stelle, lettering, loghi. Qualche spruzzata di glitter, pure. Ma nel complesso, l’immagine di queste sneakers è semplice, per non dire essenziale. Obiettivo non dichiarato: lasciare che l’argento sia protagonista indiscusso.

Sneakers retrò metallizzate + jeans

Sneakers argento: come abbinarle

Come abbinare le scarpe argento? Il problema non si pone nemmeno. Tieni a mente, prima di tutto, che si tratta di una tonalità neutra. Luccicante ma neutra. Come tutti i colori del genere, quindi, in fatto di abbinamenti cromatici non ci sono limiti. Fatta eccezione per quelli dettati dai gusti personali.

Altra questione determinante: le nuance metallizzate sono state sdoganate ormai da un pezzo per gli outfit da giorno. Questo significa che se una mattina ci alziamo con la voglia di outfit che brillano, possiamo assecondarla a cuor leggero. Anzi, con soddisfazione. Infine, aggiungiamo che mai come in questo periodo i contrasti sono glam. E le recenti sfilate Primavera Estate 2024 hanno confermato che il mood non muterà neppure nelle stagioni a venire.

Dunque sneakers argento con tailleur, gonne mini e maxi, bermuda, jeans. Quello che ti pare. Forse l’unica combo che lascia perplessi è quella con gli abiti floreali, ecco. Ma anche qui contano molto le preferenze individuali. Insomma: via libera per tutto e tutti. Che la luce silver sia con te!

1/10 Sneakers glitterate con stella in suede color tortora (GOLDEN GOOSE) 2/10 Sneakers dal design retrò con tomaia in pelle argentata (ADIDAS) 3/10 Sneakers in pelle con suola intermedia aggiuntiva in PU e sughero (BIRKENSTOCK) 4/10 Sneakers glitterate con suola oversize in gomma (CASADEI) 5/10 Sneakers stile anni Settanta con finitura metallizzata (NEW BALANCE) 6/10 Sneakers limited edition by Rick Owens (CONVERSE) 7/10 Sneakers d'ispirazione vintage in pelle con finitura metallizzata (CLARKS) 8/10 Snerkers ispirazione anni Sessanta con strisce cucite a vista (ONITSUKA TIGER) 9/10 Sneakers in tela effetto metal (SUPERGA) 10/10 Sneakers argentate con ammortizzazione in schiuma (NIKE) PREV NEXT