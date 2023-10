RED PASSION. Il colore della passione e dell’energia. La tinta che non può mancare nel guardaroba dell’autunno inverno 2023 2024: il rosso. Non solo è tornato in scena, per quanto ne abbiamo scoperto la versatilità, realizzando che non è poi così difficile da indossare. Anzi ci accompagna dal giorno alla notte, senza limiti. A proposito: il rosso in total look è un’esplosione di potenza. Provare per credere!