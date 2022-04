H a incantato tutti sfilando sulle passerelle più prestigiose ma Alessandra Ambrosio sa lasciare il segno tanto sui red carpet quanto nel tempo libero: scopriamo insieme il suo stile attraverso i look diventati iconici

Compie gli anni la top model Alessandra Ambrosio, nata nell’81 soffia oggi 41 candeline sulla torta. Di origine brasiliana, si è fatta conoscere per la carriera attiva nella moda ma soprattutto per essere stata una degli angeli di Victoria’s Secret. Lo stile di Alessandra Ambrosio? Elegante, glamour, unico: è sicuramente un’icona di stile, scopriamo insieme quali sono i look più belli che ha sfoggiato.

Non tutti sanno che la modella ha iniziato la sua carriera da giovanissima: aveva infatti solo 12 anni quando ha seguito un corso di portamento; dopo essere stata tra i fenalisti di Elite Model Look si è distinta per essere stata la protagonista della campagna pubblicitaria di Guess. Da quel momento è rimbalzata da una sfilata all’altra: Gucci, Calvin Klein, Dior… ma è indossando le ali degli angeli di Victoria’s Secret che ha spiccato il volo.

L’abito bianco con spacco al Red Sea Film Festival

Nel 2021 Alessandra Ambrosio ha indossato un abito da sogno: durante la camminata sul tappeto rosso al Red Sea Film Festival in occasione della premier per Cyrano ha sfoggiato un abito bianco lungo drappeggiato con motivo cut out sul fianco e spacco.

Il vestito, firmato Zuhari Murad Couture lascia intravedere un sandalo gioiello minimal. Ad impreziosire il look della super top model ci pensa una manica a mantella e l’applicazione di decori su fianco sinistro e spalla destra.

Denim e crop top, la regina dello streetwear

Alessandra Ambrosio non è una icona di stile solo sul red carpet: sui social mostra spesso i suoi outfit vincenti da tempo libero. Tra i look meglio riusciti c’è questo che puoi copiare anche tu: jeans capri a vita alta fermati da una cintura in vita, crop top basic bianco e camicia aperta utilizzata come blazer.

A completare il look troviamo poi un paio di infradito gioiello e una borsa luxury. Immancabili gli occhiali da sole con doppio ponte e forma geometrica.

Scintillante come una dea

Durante gli amfAR Gala a Los Angeles nel 2021, il look di Alessandra Ambrosio ha fatto parlare di sé. Una vera dea sul tappeto rosso; la star brillava di luce propria e ad illuminarla ancora di più l’abito.

Il vestito lungo ricoperto di gioielli con una scollatura profonda mette in risalto il corpo seducente della modella brasiliana con un gioco di vedo non vedo.

La jumpsuit acquamarina

C’è chi l’ha definito Tiffany, chi turchese, chi verde mare e chi acquamarina ma tutti sono d’accordo: la jumpsuit indossata da Alessandra Ambrosio è un vero amore. Scollo profondissimo, cintura in vita e una cascata di gioielli. Così l’icona di stile conquista tutti.

Ai piedi un paio di décolleté nude, una mini bag stampa cocco in verde bottiglia completa la proposta insieme ad un mix di collane di diversa lunghezza. La tuta elegante in velluto è sicuramente un capo must have.

In rosso per Les Miserables

Durante il red carpet per Les Miserables in occasione del 72esimo Festival di Cannes Alessandra Ambrosio ha conquistato tutti con un look in rosso. L’abito di Julien Macdonald ha lasciato il segno e a completare il tutto i sandali Ellie di Giuseppe Zanotti.

La top model ha calcato il red carpet proprio come se fosse una delle passerelle della fashion week: sguardo fiero e passo sicuro.

Monospalla fucsia, romanticismo e sensualità

Tra i look più belli di Alessandra Ambrosio un red carpet del 2018: parliamo degli amfAR Gala di Cannes quando ha scelto di indossare un abito fucsia monospalla drappeggiato. Spacco profondo e punto vita in evidenza hanno lasciato tutti senza parole.

La super top model brasiliana ha sfoggiato una creazione Tommy Hilfiger per l’evento benefico. Il modello, in chiffon di seta gioca con tocchi di asimmetria e incanta tutti con lo strascico arricchito da frange.

Black & White ai Grammy Awards

Nel 2020 la top model ha partecipato ai Grammy Awards con un look da sogno: black & white per un completo molto particolare. Capelli lisci, acconciati all’indietro mettono in risalto un paio di maxi orecchini geometrici.

Il completo proposto da Balmain stupisce per la sua particolarità: un pagliaccetto con mantello è davvero insolito per un tappeto rosso; lo stile di Alessandra Ambrosio aggiunge un tocco manlike per il suo look che indossa con grande disinvoltura.

Abito chemisier verde lime, per uno streetwear vitaminico

La top model brasiliana incanta tutti: passo deciso come se fosse sulla passerella e sorriso. Con il suo abito chemisier verde lime impreziosito da un nodo in vita sa lasciare il segno.

Il look, che puoi copiare anche tu, abbina una mini tracolla nude ad un paio di sandali flat abbinati. A completare e rendere ancora più catchy l’outfit un paio di occhiali da sole bianchi dallo stile anni ’60.

Abbagliante sul red carpet di Cannes

Lo stile di Alessandra Ambrosio lascia sempre a bocca aperta; tra i red carpet più famosi c’è quello di Cannes del 2018. La modella ha indossato una creazione Zuhair Murad. L’abito da principessa lascia le spalle scoperte e sceglie un tono sabbia impreziosito da ricami in rilievo all over.

Una vera e propria opera d’arte che ha reso omaggio alla sua bellezza. Il tocco in più? Lo spacco immancabile.

Total black manlike

Non è la prima volta che Alessandra Ambrosio pesca i suoi look dal guardaroba maschile: durante il Victoria’s Secret Fashion Show del 2017 ha incantato tutti con un outfit total black.

Pantaloni skinny, blazer con maxi bottoni e cintura in vita e un top scollato usato come sottogiacca. Ai piedi? Un paio di tronchetti stringati super sexy.