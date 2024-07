N on sono più soltanto le scarpe per la spiaggia, le indossiamo ovunque e ci conquistano con la loro versatilità. Ecco una selezione delle ciabatte per l'estate 2024 da comprare online!

Ciabatte estive 2024: eccoci alle prese con queste 3 parole e un dilemma da sciogliere al più presto. Su quali puntare? Mettiamo in ordine le idee. Dire che stiamo cercando ciabatte da mare è riduttivo. Perché sì, il principale uso che ne facciamo ci porta dritti in spiaggia (e a bordo piscina), ma le ciabatte moda 2024 sono concepite in un senso molto più ampio e si inseriscono di diritto nel mondo "sandali". Ergo, s’indossano anche in città. E ci fanno parecchio divertire con le combo, come del resto dimostrano abbondantemente le celebs e in generale le it-girls. Certo, dipende anche dal modello. E allora procediamo con il nostro shopping online e qualche dritta a prova di trendsetter!

Infradito flat

Sul podio delle ciabatte estate 2024 troviamo le infradito flat. Che in realtà trionfano sempre, anno dopo anno. Perché sono comode, di una praticità imbattibile e si prestano a infinite interpretazioni. Ma anche infiniti abbinamenti. Non fermarti alle combo ultra collaudate, sperimenta e osa un po’. Qualche esempio? Indossa le infradito con i vestiti. Lunghi, corti, midi. Meglio se ampi e svolazzanti, magari dall’impronta boho chic. Ma le ciabattine stanno benissimo anche con i vestiti aderenti in maglia o in crochet, sempre per darti qualche inspo. E poi pantaloni classici (sì, quelli sartoriali!), jorts, pantaloni capri. Let’s go!

Intramontabili slides

… A pari merito troviamo le slides, cioè le ciabatte con un'unica banda sul dorso del piede: nate per il mondo sportivo, a lungo sono state relegate nelle piscine e dintorni ma adesso sono protagoniste di un grande riscatto. Anzi, per molti versi possiamo anche definirle it-shoes. I modelli iconici restano le ciabatte di gomma Adidas, ma abbiamo trovato altre proposte niente male!

Slides in gomma indossate in look urban

Ciabatte platform

Ma la verità è che parecchie it-girls sono ossessionate (in senso buono, sia chiaro!) dalle ciabatte platform. Non solo perché regalano qualche centimetro in più senza nulla togliere in termini di comfort, ma anche perché hanno quel non so che di ironico che le rende ancora più affascinanti. E anche in questo caso, a trionfare sono le ciabatte di gomma.

Ciabatte eleganti

Se stai cercando ciabatte estive 2024 che siano eleganti, non avere dubbi: punta tutto sulle mules. Ciabattine dotate di tacco (meglio se non troppo alto, suggeriscono le attuali tendenze scarpe) nonché caratterizzate da un design ultra chic. Quanto a colori, orientati sui neutri oppure sui pastelli. Con ciabatte di questo tipo, puoi anche andare a una cerimonia!

Mules + long dress

Ugly chic

A proposito di chic: anche ugly va bene. Anzi, benissimo. Il brutto ma raffinato e glam non accenna minimamente a tramontare e in estate raggiunge le massime vette del carisma. Basti pensare alle Birkenstock Arizona, che continuano a fare strage di cuori. Anche per via della scelta cromatica assai ampia. Hai già visto le Birkenstock oro? Wow!

Birkenstock Arizona + bermuda

Ciabatte in rafia

Concludiamo il nostro check delle ciabatte donna da comprare online con un modello in rafia naturale. Le ciabatte in rafia non sono esplose, ma hanno tutte le carte in regola per imporsi tra le tendenze moda. Quindi perché non giocare d’anticipo?

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.