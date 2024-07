Flat bag mania: l’essenziale è invisibile agli occhi

È decisamente una “never without” che resiste a ogni stagione. Stiamo parlando della flat bag, perché il minimalismo è uno stile per la vita!

Inconsciamente è così: prima o poi tutte desideriamo una flat bag. Noi ce ne siamo rese conto quando abbiamo immaginato di essere davanti all’armadio e di dover scegliere il nostro prossimo outfit estivo. C’è chi di noi ha optato per un abito lungo ma scivolato, chi per un pants e top particolare e chi per una mise più audace. Sebbene fossero tutti look differenti, sull’accessorio siamo state tutte concordi. Perché, proprio per bilanciare l’ensemble, la borsa minimalista, sottile e piatta ci è sembrata la scelta di stile migliore a prova di noia. E ora ti spieghiamo il perché!

Sappiamo che ti starai chiedendo come una flat bag possa stare bene praticamente con tutto, senza mai stancare. Ma, spoiler, è proprio il suo carattere basic e a volte lievemente eccentrico a essere la vera svolta fashion di cui avrai bisogno. Ti ricordiamo infatti che una borsa minimal capace di superare le tendenze passeggere è sempre un buon investimento per il tuo guardaroba, perché a tutti gli effetti non smetterai di aver voglia di indossarla. Inoltre potrebbe stupirti piacevolmente, elevando in modo effortless il tuo look e donandogli un twist inaspettato.

Flat bag metal + polo + jeans

Non è un caso che sempre più it girl e stilisti stiano incorporando la flat bag nelle loro capsule collection. L’ultimo a farlo è stato Jacquemus con lo show “La casa”. Ma anche Prada, Fendi e Gucci ne hanno dato una loro interpretazione. Last but not least, ne sono fan anche le modelle come Jill Kortleve, Emily Ratajkowski o web star come Camille Charrière. Fai un giro su Instargram e sfoglia pure le loro bacheche: ti accorgerai che non c’è limite agli abbinamenti!

Insomma, sei ancora dell’idea che non ci sia nulla di divertente nell’indossare una flag bag? Se, come crediamo, hai cambiato point of view ti lasciamo qualche suggerimento qui sotto. Tranquilla, non diremo a nessuno come hai fatto a nascondere il tuo essential a occhi indiscreti!

Flat bag 1/10 Heart bag (COPERNI) 2/10 Mini borsa in nylon (PRADA) 3/10 Borsa in rafia con dettagli in pelle (ALAÏA) 4/10 Shoulder bag (ZARA) 5/10 Borsa in pelle (MANGO) 6/10 Shoulder bag (ARKET) 7/10 Shopper bag multicolor (FENDI) 8/10 Borsa in pelle scamosciata (ISABEL MARANT) 9/10 Tote bag (COS) 10/10 Borsa regolabile con moschettone (H&M) PREV NEXT