La gonna gipsy dell’estate 2024 è un inno agli spiriti liberi

S algono le temperature e torna in scena lo stile gitano, con tutto il suo fascino. Il pezzo forte? La gonna lunga: ecco una selezione di proposte da comprare online... Subito!

Fantasie floreali e paisley, tessuti lievi, combinazioni cromatiche allegre e armoniose, un mood un po’ hippie e un po’ boho chic, volant, look timeless e sempre ricchi di fascino. Hai indovinato? Sì, ci riferiamo allo stile gitano. Che raggiunge il massimo delle sue espressioni quando le temperature si alzano, diventando una sorta di inno agli spiriti liberi. Jeans a zampa, abiti lunghi e morbidi, sandali flat e top crochet sono tra i must che lo caratterizzano. Poi? Poi c’è la gonna gipsy, naturalmente. Che possiamo definire il pezzo più rappresentativo e che merita il suo spazio tra le tendenze moda estate 2024. Perché è fresca, allegra e/o romantica, liberatoria. E si presta anche a intriganti mix&match: per esempio la combo con la canotta bianca e la camicia di taglio maschile. Allora c'è bisogno di un check delle gonne gitane da acquistare online e indossare… Il prima possibile, il più possibile!

Set gonna gitana + top

Con volant

Cominciamo proprio da una gonna gipsy con volant, che ci ha conquistati al “ciao” anche per via del design asimmetrico e della coulisse in vita. Scegliamo una tonalità neutra: questo verde militare – oltre a essere super trendy – sta bene veramente con TUTTO.

Con balze (e sorpresa)

Girls, stiamo davvero entrando nel pieno dello spirito e dello stile gitano! Ecco dunque una gonna lunga con balze e un pattern paisley giocato sui toni del celeste, dell’arancio e del marrone. La sorpresa? Può essere indossata anche come abito estivo senza spalline. Du gust is megl che uan (cit)!

Completo gonna gitana + top con volant

Patchwork

Stai passando in rassegna le gonne gipsy online, ne vorresti una coloratissima e originale, con una virata più decisa verso lo stile etnico? Eccoti accontentata: una gonna zingara patchwork, dal taglio irregolare. Anzi, con uno studiato effetto “improvvisato e casuale”. Per valorizzarla al massimo, per il sopra scegli semplicemente qualcosa di bianco ed essenziale.

Gonna gitana + camicia

Ricami mandala

La gonna gitana è lunga, generalmente. Ma le eccezioni non mancano e coincidono con i modelli al ginocchio. E noi ne abbiamo scovato uno davvero delizioso, la cui peculiarità sono i ricami mandala all over. Dai un’occhiata, ci sono diverse opzioni in fatto di colori e sono una più stuzzicante dell’altra!

Distressed

La gonna lunga in denim, a sua volta, è tra le tendenze moda primavera estate 2024. Che ne dici di un’interpretazione in chiave gipsy? Una gonna effetto distressed, che cioè sembra sgualcita e usurata. Vissuta, in una parola sola. Anche questa asimmetrica, con balze e coulisse in vita. Attenzione, perché le richieste stanno aumentando… Non perdere tempo!

Gonna gitana versione denim + top

A portafoglio

Chiudiamo questa speciale sessione di shopping online su Amazon con una gonna gipsy a vita bassa e a portafoglio, 100% cotone, decisamente… Esotica. E anche molto raffinata, non c’è che dire. Noi la vediamo benissimo con un top cropped e sandali gioiello oppure alla schiava, e tu?

Riproduzione riservata

