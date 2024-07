Come preparare la valigia in base alla destinazione? Lo abbiamo chiesto all’Intelligenza Artificiale. Ed ecco il risultato!

L a valigia per le vacanze è sempre un'impresa ardua. i bagagli per 4 destinazioni diverse: Ibiza, la California, New York e il Giappone. Ecco i suoi suggerimenti!

Sospirate vacanze, finalmente si avvicinano. Il countdown scorre veloce, la testa è già altrove. Ma mentre già ti vedi visitare la tua città preferita o stesa in riva al mare, hai un pensiero che ti attanaglia la mante e ti riporta con i piedi per terra: preparare la valigia. Certo si scherza, ma decidere cosa mettere in valigia in base alla destinazione non è mai una passeggiata. Sarebbe bello se qualcuno se ne occupasse al posto tuo! E infatti quest'anno noi abbiamo chiesto a un'amica speciale di suggerirci cosa mettere in valigia in base alla destinazione. Curiosi di scoprire chi è l'amica speciale che abbiamo "ingaggiato"? Si chiama Gemini e - per chi ancora non la conoscesse - è l'Intelligenza Artificiale di Google, prontissima a diventare "anche" (per noi lo è già da un pezzo) la tua bff.

Si tratta di un chatbot dall’interfaccia molto semplice - per usare l’app web Gemini basta avere un account Google e un browser supportato - con cui è possibile davvero fare una marea di cose: per esempio riassumere testi, creare immagini, cercare le più svariate informazioni. Integra funzioni già presenti in Google Assistant con altre legate, appunto, all’AI. Basta farle una domanda per ricevere una carrellata di consigli preziosi. E infatti non avremmo potuto avere un'alleata migliore per aiutarvi a preparare la valigia delle vacanze. Così le abbiamo chiesto di aiutarci a preparare la valigia per 4 mete differenti: Ibiza, California, New York e Giappone. E questo è il risultato!

Cosa mettere nella valigia per Ibiza

Ibiza continua a essere una delle mete vacanziere preferite dalla Gen Z, e come potrebbe essere altrimenti? Un mare da favola, tantissima gente da conoscere, un locale dietro l’altro, una movida da urlo. Le giornate cominciano con calma – molta calma! – ma vanno avanti fino all’alba: un flusso ininterrotto di relax e divertimento. E quindi in valigia?

Costumi da bagno, of course. Gemini consiglia di portarne almeno due e di “scegliere modelli comodi che si asciugano rapidamente”. In effetti, l’aperitivo è sempre dietro l’angolo, quindi è una questione di praticità! Poi senti questa: “Per le giornate in spiaggia e per le serate informali – continua Gemini - porta tanti top e canotte in cotone o lino. Scegli colori vivaci e stampe divertenti”. Bisogna sintonizzarsi subito sul mood ultra light che laggiù è imperante. Per esplorare l’isola durante il giorno, invece, “shorts e gonne comode”. Pensa anche ai copricostume per la spiaggia e per la piscina, e Gemini evidentemente è al passo con le tendenze moda mare 2024: indica infatti i parei e i caftani come la scelta migliore (e più glam, aggiungiamo noi). Non è finita qui: “Se hai intenzione di fare vita notturna – aggiunge – porta con te alcuni abiti più eleganti per i club e i ristoranti”.

Per quanto riguarda le scarpe, con i sandali flat e le ciabatte infradito vai sul sicuro. E gli accessori? L’AI di Google consiglia di non dimenticare un cappello a tesa larga, un paio di occhiali da sole, una borsa da spiaggia e una borraccia riutilizzabile.

Cosa mettere nella valigia per la California on the road

Tra le mete top per gli animi più avventurosi c'è sicuramente la California on the road, alla scoperta di paesaggi incredibili e di città tra le più importanti degli Usa tra cui San Francisco e Los Angeles. Un sogno! Ma c’è da dire che, in questo caso, capire come fare la valigia può essere un’impresa ardua. Per fortuna Gemini ha le idee molto più chiare! E comincia infatti con il ricordarci l'importanza di fare un check sul meteo delle zone da visitare prima di mettere giù una lista di cose da portare in viaggio, data la vastità del territorio e la differenza di clima in cui potremo imbatterci.

L’ideale è puntare sul layering, definendo quindi una serie di outfit a strati e “intercambiabili”: “Porta magliette, felpe, camicie a maniche lunghe e giacche leggere”. Anche jeans, naturalmente. Che tra l’altro sono un capo ultra versatile, perfetto per le escursioni come per una serata dal taglio più mondano: cambiano volto in base agli abbinamenti. “Se visiti la costa – continua Gemini - porta un costume da bagno, un telo mare e un pareo o un caftano”. Ma non dimenticare scarpe che permettano di percorrere lunghi tratti a piedi senza problemi, ergo sneakers e sandali bassi. Senza dimenticare: “Il sole batte forte in California, è importante proteggersi. Porta un cappello a tesa larga e occhiali da sole con lenti UV”.

E infine: “Rilassati e divertiti! Un viaggio on the road in California è un'esperienza fantastica. Incontra nuove persone e immergiti nella cultura locale. Crea ricordi che dureranno tutta la vita!”.

Cosa mettere nella valigia per Bali

Bali, la più bella isola dell’Indonesia. Anzi, una delle isole più belle del mondo. Lì domina una natura selvaggia, che sembra finta per quanto è bella. E regna anche la pace, c’è un’atmosfera molto particolare: di certo la presenza dei monaci buddisti e diversi templi contribuisce notevolmente. Se la meta delle tue vacanze è Bali, preparati a vivere un’esperienza indimenticabile. Ma pensiamo alla valigia, anzi lasciamo che – ancora una volta – ci pensi Gemini al posto nostro.

Luglio e agosto sono i mesi ideali per partire: laggiù la stagione secca è nel pieno, la piovosità risulta ridotta al minimo e le temperature medie di giorno si assestano sui 30°C, mentre la notte scendono a 22-25°C. Gemini suggerisce di portare “abbigliamento leggero e traspirante in cotone o lino”, principalmente t-shirt e canotte ma anche shorts e gonne. Poi costumi, almeno un copricostume – noi qui puntiamo sul pareo – e sandali infradito. La nostra amica raccomanda di non dimenticare gli occhiali da sole e aggiunge un’osservazione utile quanto pratica: è bene portare anche un paio di pantaloni lunghi e una stola per le visite ai templi. Con un pizzico di rigore, infatti, ci sottolinea che “è importante vestirsi con rispetto quando si visitano templi e altri luoghi sacri. Ciò significa coprire le spalle e le ginocchia”. Ok, Gemini!

Ci vorrebbero anche una felpa, per le serate più fresche, e un paio di abiti più chic per quelle eleganti. Ma non andare nel panico, non temere che non resti posto in valigia. Super Gemini non si smentisce e ci tranquillizza sottolineando: “A Bali si può usufruire di servizi lavanderia a basso prezzo, quindi non è necessario portare troppi vestiti”. Good news!

Cosa mettere nella valigia per New York

E se la meta delle vacanze fosse New York? Gemini ci fa subito presente che “dipende da diversi fattori, come la durata del tuo soggiorno e le tue attività previste. Tuttavia, ci sono alcuni elementi essenziali che dovresti sempre portare con te, indipendentemente da quando e come viaggi”. Siamo curiosi.

Scarpe comode, innanzitutto, perché “camminerai molto a New York". Ma la Grande Mela offre anche infinite occasioni per trascorrere serate speciali, in locali super chic o magari partecipando a eventi glam, spettacoli teatrali, concerti. Dunque, anche un paio di tacchi e almeno un abito elegante (facciamo due!) devono trovare un posto nel nostro bagaglio.

Come nel caso della California, il layering è la carta vincente: “Il tempo a New York può variare molto, quindi è importante vestirsi a strati. Porta magliette, felpe, camicie a maniche lunghe e giacche leggere. E magari anche un ombrello perché da quelle parti è facile che piova! E poi portiamo anche un costume da bagno perché – ci fa presente Gemini – le piscine pubbliche abbondano ma potrebbe anche venirci voglia di “prendere il sole in uno dei parchi”.

Cosa mettere nella valigia per il Giappone

Per finire, chiediamo a Gemini cosa mettere in valigia per un viaggio in Giappone. Come nel caso di New York, d'obbligo scarpe comode, abbigliamento a strati, almeno un look elegante per qualche serata speciale, l’ombrello e un trench.

In compenso, emerge qualche chicca: “Se vuoi vivere un'esperienza autentica, potresti voler portare con te un kimono. I kimono possono essere noleggiati in molti luoghi del Giappone”. Bella idea! E dulcis in fundo, ci fa sorridere un’altra raccomandazione di Gemini: “In Giappone è consuetudine togliersi le scarpe prima di entrare in case, ristoranti e alcuni templi. Assicurati di avere con te un paio di calzini puliti da indossare al chiuso”. Ok!

Intanto, buon viaggio a tutti!