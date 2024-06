O k, vuoi un paio di sandali nuovi ma proprio non riesci a scegliere. No problem, siamo qui per questo: ecco una selezione di modelli trendy da acquistare subito online.

Quali sandali vanno di moda per l’estate 2024? Se la tua passione per il fashion ti spinge a seguire le sfilate, probabilmente sai già che i sandali colorati e quelli minimalisti sono saldamente piazzati tra i trend più forti. Ma proprio i trend, in casi come questi, possono anche coincidere con grandi classici. E i classici, a loro volta, passano però attraverso differenti interpretazioni. Insomma, urge un recap dei sandali estate 2024. Anzi, facciamo di più: ecco già pronta una selezione per il tuo shopping online!

Sandali colorati

Cominciamo proprio dai sandali colorati, che hanno “acceso” parecchie delle sfilate primavera estate 2024. Due le opzioni che fanno rima con tendenze: le tonalità vitaminiche, o comunque accese (in primis arancio e giallo), e le tonalità pastello. In tutti i casi, hanno quell’allure vacanziera e allegra cui è praticamente impossibile resistere. Et voilà, ecco un modello The Drop richiestissimo su Amazon!

Classici

I sandali con cinturino alla caviglia e listino sulle dita: un classico intramontabile. Un must anche a proposito dei sandali estate 2024. Vogliamo però mostrarti una variante glam, colore rosa, caratterizzata anche da un effetto scamosciato e un comodo tacco a blocco. Sono firmati Steve Madden, che te ne pare?

Sandali con cinturino e listarella

Sandali gioiello

Il concetto di sandali gioiello è molto ampio, le declinazioni possibili risultano praticamente senza fine. Le tendenze scarpe estate 2024, però, raccontano di suole flat e decorazioni eyecatching. Estrose, pure. Ed ecco subito un modello… esemplare!

Sandali infradito

A proposito di suole flat, entrano in scena anche i sandali infradito. Una dritta: punta su una tonalità neutra o comunque sobria, in modo da renderli il tuo passepartout per innumerevoli look daily e abbinamenti. I sandali Havaianas vanno ancora fortissimo, naturalmente!

Sandali infradito con borchie

Minimal

… E poi ci sono i sandali minimal, senza fronzoli, di un’essenzialità ultra chic. Con tacco basso o alto, a seconda dei gusti personali, quasi sempre connotati da listini e laccetti che regalano movimento al design. Questi restano tra i sandali più venduti su Amazon.

Ugly chic

Chiudiamo il nostro check dedicato ai sandali per l’estate 2024 con un modello ugly chic. Eh sì, il brutto ma bello (e soprattutto comodo) piace ancora e si conferma tra le tendenze del momento. La variante preferita? I sandali platform, e questa proposta Crocs va letteralmente a ruba. L'alternativa sono i jelly sandals, non abbiamo dubbi!

