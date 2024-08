It girls games: ecco 5 combo di stile da Daisy Edgar-Jones

È la musa della moda che tutti stavamo aspettando, l’attrice Daisy Edgar-Jones ha messo KO il fashion system con il suo stile glamour. Prendiamo appunti e… i suoi look dal guardaroba!

Daisy Edgar-Jones è entrata come un urgano nel patinato mondo della moda e sai una cosa? Ha letteralmente messo ai suoi piedi l’intero fashion system. Ebbene, sono bastati alcuni looks studiati (e decisamente più maturi) a far entrare ufficialmente l’attrice di Twisters nella squad posh delle it-girls. I suoi recenti outfit hanno infatti spazzato via l’immagine da “teen della porta accanto”, che si era guadagnata con l’adattamento di Normal people; ma d'altra parte il merito è anche di una notissima consulente di immagine…

Dany Michelle ti dice niente? Sì è proprio la stylist delle star glamour Hailey Bieber e Kendall Jenner che ha studiato i diversi strike a pose di Daisy Edgar-Jones, tanto chiacchierati online. Data questa premessa, ci aspettavamo tutto questo fashion buzz? Ovviamente sì! Ma tralasciando i looks da red carpet, ci sono delle lezioni di coolness che tutte possiamo imparare dai suoi street-style. Dal mix and match di accessori alla scelta dei capi, preparati a prendere appunti. Ora ti sveliamo quelle che secondo noi sono le cinque combo di stile da wow moment (valide anche per questo autunno!).

Daisy Edgar-Jones in un boho dress e cuissard

Partiamo con il botto con l’ensemble boho chic che, ti avvertiamo già, sarà un must have della prossima stagione. Daisy Edgar-Jones nei giorni scorsi ha chiarito ampiamente di essere la perfetta Chloé girl, indossando non uno, ma ben due abiti romantici, velati, impalpabili e con volant. Al di là della differenza d’orlo, entrambi i dress li puoi portare oggi con un paio di zoccoli. Domani con un bel paio di cuissard over the knee. Che dire se non... très chic!

Daisy Edgar-Jones con un mini abito con volant e zoccoli

Proseguiamo sull’onda del sense of style made Chemena Kamali, perché sicuramente un altro outfit che puoi rubare alla carissima Daisy Edgar-Jones è quello composto da pants neri a vita alta e leggermente flare, tacco, e top in pizzo. Qui però gli accessori sono d’obbligo! Gioca con collane, bracciali e cinture a catena. Per l’estate non avrai problemi, ma quando giungerà l’inverno ti basterà scegliere il giusto coat. Una cappa o una leather jacket in suede saranno perfette!

Daisy Edgar Jones in pants neri e top in pizzo

Altro giro, altri looks! Questa volta si punta tutto sulle mezze misure con bermuda e capri pants. Daisy Edgar-Jones li ha indossati entrambi; i primi, larghi e sartoriali, insieme a un top minimal che lascia le spalle scoperte. I secondi con blazer affiancato e heels: un po' Audrey, un po' new look. Ma ricorda, il "mai senza" per entrambi sono gli occhiali neri.

Se invece vuoi puntare sulla semplicità urbana, allora dovrai scommettere su una combo che gioca con la tendenza dei micro shorts e il colore burgundy. Già qualche tempo fa questo ensemble lo avevamo visto addosso a Bella Hadid, tuttavia è con Daisy Edgar-Jones che online si è riaccesa la passione per quella particolare sfumatura di rosso. Il look in questione vede la somma di pantaloncini a vita alta, di una giacca in pelle anni ’70 con maniche svasate, di una canottiera bianca e di un paio di mocassini. Ecco il giusto risultato per una mise perfetta.

Leather jacket burgundy + micro shorts + college shoes

Last but not least, chiudiamo in bellezza con il drop waist dress. La potenzialità di quest’abito dovevi già averla intuita quando Kendall Jenner postò su Ig una foto che la vedeva seduta con un vestito lilla su una barca in mezzo al mare. Daisy Edgar-Jones è “solo” colei che ne ha sancito definitivamente il sold out. Il suo è di 16Arlington ma, a prescindere dalla marca, il plus di quest'abito è che è adatto sia per il giorno sia per la sera. Ovviamente lo styling ha sempre un ruolo essenziale, però la certezza è che non passerai inosservata né con la luce né con il buio!

Daisy Edgar-Jones con un drop waist dress e sandali con tacco

Ora sta a te mettere in pratica le lezioni di stile di Daisy! Noi ti suggeriamo di seguirla su Ig, ma nel frattempo qui sotto ti lasciamo dare una sbirciatina ad alcuni capi “looks like”. Pronta per gli it-girls games?

Look like Daisy Edgar-Jones 1/19 Abito in chiffon con volant (H&M) 2/19 Cuissard (ISABEL MARANT, via Mytheresa) 3/19 Top in pizzo (ZADIG&VOLTAIRE) 4/19 Cintura a catena con pendendi (MAJE) 5/19 Borsa a spalla (BENEDETTA BRUZZICHES) 6/19 Pantaloni flare (MOTIVI) 7/19 Stivaletti con tacco (MALONE SOULIERS) 8/19 Mini dress (PULL&BEAR) 9/19 Collana lunga (SÉZANE) 10/19 Zoccoli tacco basso (TAMARA MELLON) 11/19 Hobo bag intrecciata (JW PEI) 12/19 Leather jacket (OUR LEGACY) 13/19 Bracciale rigido (CAROLINE SVEDBOM) 14/19 Short con tasche (MAX MARA) 15/19 Mocassini (STOKTON) 16/19 Tailored Shorts (ARKET) 17/19 Body spalle scoperte (TERRANOVA) 18/19 Mules animalier (ZARA) 19/19 Drop waist dress (NA-KD) PREV NEXT