Beach club takeover: 10 location esclusive sotto il sole dell’estate 2024

L e collab tra le maison luxury e gli stabilimenti balneari più prestigiosi aumentano: scopri le novità e le customizzazioni che quest'estate ci fanno sognare!

L’universo fashion in riva al mare. I primi incontri tra la moda e i beach club sono cominciati all’incirca un paio di anni fa: un esperimento, forse uno sfizio. Una prova, anche, per vedere come andava. Ed è andata bene, anzi benissimo. Molte delle maison più celebri hanno stretto collab con location esclusive in Italia e all’estero, brandizzando lettini, ombrelloni, divanetti, sedie regista. Cabine. Creando piccoli paradisi in terra, rigorosamente luxury e in un mirabile continuum con i loghi, lo stile, le collezione dei marchi stessi. Nel 2023 – ricordi? – abbiamo fatto un viaggio alla scoperta di queste mete ultra glam, adesso eccoci di nuovo qui: pronti a portarti nei lidi griffati del 2024. Sono nuovi sodalizi, che si affiancano a quelli ormai noti. Andiamo!

Dolce&Gabbana: San Domenico Palace, Taormina, A Four Season Hotel

Quando si parla di lidi griffati, non si può non parlare di Dolce&Gabbana e del progetto DG Resort. Che quest’anno si è ampliato con due nuove location. La prima è il prestigioso San Domenico Palace Hotel, a Taormina, che nel tempo ha ospitato numerosi personaggi famosi e anche stelle hollywoodiane.

L’ex monastero del XIV secolo è oggi meta indiscussa della Dolce Vita estiva e per l’estate 2024 si veste con il bianco e l’azzurro della fantasia Blu Mediterraneo, tra le più rappresentative di Dolce&Gabbana. L’inconfondibile stampa caratterizza l’area della piscina a sfioro a picco sul mare e la terrazza.

Dolce&Gabbana firma anche il takeover estivo a Le Carillon, nella baia di Paraggi a poca distanza da Portofino. Ricordiamo che la maison ha già customizzato Casa Amor a Saint-Tropez, nella spiaggia di Pampelonne, e La Cabane a Marbella.

Missoni: Verdura Resort, A Rocco Forte Hotels, Sciacca (AG)

Questa estate 2024 ha segnato anche il sodalizio tra Missoni e il gruppo Rocco Forte Hotels. Lo stabilimento customizzato dalla maison, per l’esattezza, è il Verdura Resort. A Sciacca, in provincia di Agrigento. I pattern Missoni sono ispirati a due colori che richiamano l’estate: turchese e verde smeraldo. Missoni ha inaugurato anche un pop-up store e propone una speciale cocktail list realizzata con ingredienti locali.

Loro Piana: Bagno Piero, Forte dei Marmi

Ha debuttato anche il takeover di Loro Piana: si trova al Bagno Piero, Forte dei Marmi. Location storica – è in attività dal 1923 - e nota a livello internazionale. Le sedie del ristorante sono decorate con cuscini caratterizzati dall’iconico motivo multirighe Loro Piana, la spiaggia è attrezzata con lettini e teli personalizzati con il logo del brand. Un altro beach club customizzato Loro Piana è La Réserve à la Plage, a Saint Tropez.

Alberta Ferretti: Hotel De Mar Gran Meliá, Maiorca

Voliamo fino a Maiorca, entriamo nel Bombon Pool Club all'Hotel De Mar Gran Meliá. Ed ecco l’inconfondibile impronta di Alberta Ferretti, ovvero le iconiche stampe tie-dye, a vestire l’area circostante la piscina e il solarium. Qui dominano le tonalità del blu. Nella spiaggia e nel pool bar, invece, si vira verso il beige.

Dior: Belmond Grand Hotel Timeo, Taormina

Dior è tra le maison più “prolifiche” quando si parla di lidi griffati. Firma gli allestimenti della spiaggia di Bagni Fiore a Paraggi, de Il Riccio ad Anacapri e, da quest’anno, le cabine-nido del Belmond Grand Hotel Timeo. Dedicate ai più svariati trattamenti wellness, sono adesso impreziosite dalle tende in Toile de jouy Dior.

Diesel: Baba Beach Club, Alassio

Da parte sua, Diesel ha rinnovato il Baba Beach Club di Alassio, in Liguria. Il progetto prende forma per mezzo di lettini, sdraio, ombrelloni e teli brandizzati con il logo Diesel. Una travolgente ondata di rosso. E poiché si tratta di una spiaggia dog-friendly, non mancano ciotole, guinzagli e altri accessori griffati per cani.

Balmain: One&Only Aesthesis, Atene

In questo 2024 anche Balmain ha deciso di entrare nel mondo dei beach club takeover. E per farlo ha scelto One&Only Aesthesis, luxury resort situato sulla spiaggia di Atene. Lo stylist Olivier Rousteing ha vestito la piscina principale e tutte le aree balneari con arredi, ombrelloni, teli mare, cuscini, lettini, sdraio galleggianti che riprendono i motivi tradizionali di Balmain, oltre agli elementi chiave della collezione pre Autunno.

Luisa Spagnoli: Da Luigi ai Faraglioni, Capri

Fino al prossimo 15 settembre, Da Luigi ai Faraglioni – uno degli stabilimenti più cool di Capri – sarà brandizzato Luisa Spagnoli. Una gioiosa ondata di quel giallo che rappresenta il simbolo della maison. Inoltre per tutta l’estate presso La Canzone del Mare, che si trova invece nella baia di Marina Piccola, resterà aperto un pop-up store sempre di Luisa Spagnoli. Che propone in esclusiva la capsule collection realizzata in collaborazione con il brand di swimwear Reina Olga.

Herno: Phi Beach, Costa Smeralda

Il nostro tour alla scoperta dei lidi griffati 2024 prevede una tappa anche al Phi Beach di Arzachena, in Sardegna. Lì è sbarcato Herno con il suo monogram di archivio: il takeover customizza un’area del club

con le sue nuance neutre, eleganti e rilassanti. I cabanes in legno, le tende parasole, i lettini, le sedie, persino i teli e i cuscini sono connotati da tonalità che vanno dal beige al nocciola chiaro.

Manebì: Riva Beach Club, Giardini del Fuenti, Vietri sul Mare

Anche il Riva Beach Club di Vietri sul Mare, proprietà del resort Giardino del Fuenti, si è rifatto il look. La customizzazione, in particolare, riguarda la spiaggia ed è opera di Manebì. Sono stati personalizzati anche i sottobicchieri, le tavole da surf, persino i menu e le divise del personale. Il colore predominante è l’indigo, che contraddistingue lo stesso brand.