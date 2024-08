Angelico abiti donna: scopri la moda contemporanea

V uoi dare un tocco chic al tuo guardaroba ma senza spendere troppo? Scopri la collezione Angelico abiti donna e fai shopping usufruendo dei saldi stagionali (e non solo)

Moda classica con spunti moderni? Tessuti di qualità dai dettagli contemporanei? Le collezioni Angelico abiti donna sono la risposta giusta. Stoffe dai colori definiti, abiti classici rivisitati in chiave contemporanea, vestiti per la vita di tutti i giorni, modelli per le occasioni speciali, trench e giubbotti per la stagione fredda. Nello shop online di Angelico troverai tutti questi modelli e molto altro ancora.

E se segui la moda romantica, particolarmente in voga nel 2024, potrai ordinare diversi modelli in tessuti a fiori in linea con gli ultimi trend. Per Angelico, infatti, lo stile classico si traduce in capi senza tempo che strizzano l'occhio alle nuove tendenze stagionali. Scopri tutta la collezione Angelico abiti donna e fai shopping usufruendo dei saldi stagionali e non solo.

Angelico camicie donna

Nell'armadio di un uomo o di una donna non possono mai mancare le camicie. Hai bisogno di una camicia da abbinare a un completo formale? Visita la sezione Angelico camicie donna. Troverai, per esempio, modelli in leggerissimo tessuto crepe de chine con collo a punta, perfetti per i tailleur o per i completi giacca e pantalone.

Non vuoi indossare la giacca? Allora, il modello giusto è una blusa Angelico con chiusura a fiocco. Elegante e minimal, non necessita di cardigan e giacche.

Hai disperatamente bisogno di un sottogiacca? Lo shop Angelico ti propone bluse smanicate, ideali sotto le giacche.

E, tu volessi comprare tutto, non devi neppure preoccuparti del prezzo. Ti basta usare un codice sconto Angelico per avere la riduzione direttamente nel carrello. Incolli il codice nel box apposito, confermi l'ordine e Angelico ti applica subito lo sconto al totale. Puoi persino suddividere la cifra in tre rate mensili a interessi zero, scegliendo Klarna come metodo di pagamento.

Angelico pantaloni: un capo per ogni stagione

Sei alla ricerca di un paio di pantaloni che slancino la silhouette? Nella sezione Angelico pantaloni trovi i modelli definiti a trombetta o kick fare. Si tratta di pantaloni con una leggera svasatura sotto il ginocchio e l'orlo sfrangiato. Assomigliano molto ai bootcut, ma sono meno svasati sul fondo.

I pantaloni trombetta slanciano la gamba e aiutano soprattutto le donne non particolarmente alte. Come vanno indossati? Se vuoi sfruttarne al massimo l'effetto, abbinali a una blusa morbida e a un paio di sandali e renderai ancora più armoniosa la figura.

Se hai qualche chilo in più, Angelico ti viene in soccorso con taglie curvy fino alla 50. Avrai così un pantalone sartoriale che ti calzerà alla perfezione, evidenziando i tuoi punti di forza. Non mancano neppure i modelli palazzo a gamba larga e i classici pantaloni capri, perfetti per la stagione estiva. Oltre ai modelli in tessuto a tinta unita, trovi anche tanti pantaloni fantasia con stampe geometriche, floreali e a righe.

Rinnova il tuo guardaroba con gli abiti Angelico donna. Lo shop ti garantisce tempi di spedizione rapidi, inclusi tra i 5 e gli 8 giorni lavorativi. E se l'importo della tua spesa supera i 149 euro, hai diritto anche alla spedizione gratuita.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.