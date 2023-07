D a Capri a Saint Tropez, le maison di moda “vestono” le spiagge più esclusive: seguici in questo tour per vere fashion victims!

Immagina una località balneare esclusiva, uno stabilimento non solo dotato di ogni comfort ma anche firmato da un brand di lusso. Ombrelloni, lettini, sdraio, teli, cuscini: ogni singolo arredo e accessorio caratterizzato dai colori e dalle stampe che identificano i marchi luxury. No, non si tratta soltanto di un’intrigante fantasia. I beach club griffati sono l’ultima tendenza del momento a proposito di spiaggia&mare. Un fenomeno nato qualche anno fa, ma che proprio in questa estate targata 2023 raggiunge l’apice. Per una vera fashion addicted, significa davvero essere in paradiso. Allora che ne dici di un tour alla scoperta di questi luoghi ultra fashion?

Jacquemus – Indie Beach

L’Indie Beach di Pampelonne, poco distante da Saint Tropez, ha affidato a Jacquemus l’arredo della sua spiaggia: è un trionfo di righe gialle e bianche, un’ondata di luce e allegria. Persino i paddle board sono griffati. E non manca il pop up store. Chiaro è il richiamo alla capsule estiva Été, in un continuum creativo quanto coinvolgente.

Gucci – Loulou Ramatuelle

Anche Gucci ha scelto la Costa Azzurra: fino a settembre sarà protagonista nello stabilimento luxury Loulou Ramatuelle. L’area lounge del beach club diventa espressione dei suoi iconici motivi, tra cui l’incrocio GG e il Dettaglio Web. Nella boutique pop-up è presenta una selezione di capi ad hoc.

Loro Piana - La Réserve à la Plage

Ancora Costa Azzurra: nell’elenco dei beach club griffati estate 2023 c’è anche La Réserve à la Plage di Pampelonne, che ha trovato la sua personalizzazione ideale nel sodalizio con Loro Piana. La fantasia multi righe Suitcase Stripe caratterizza la spiaggia – anche i teli e le tende – e il bar ristorante. Nel pop store, presenti i capi della Resort Collection.

Valentino - Palazzo Avino

Palazzo Avino, celebre hotel 5 stelle situato a Ravello, gioiello della Costiera Amalfitana, per l’estate 2023 presenta la collaborazione con Valentino. La capsule collection Escape 2023 caratterizza il beach club della struttura: sdraio, lettini, ombrelloni. Persino il kit estivo. Alla stessa collezione è dedicato il pop-up store. Rosso vivido e bordeaux sono i colori che sembrano ipnotizzare.

Dior – Il Riccio

Tra i beach club griffati dell’estate 2023, ecco anche Il Riccio di Anacapri. Che non ha bisogno di presentazioni. L’ormai iconico Toile de Jouy, proposto nella nuova versione Toile de Jouy Sauvage, diventa il leit motiv del pop-up e di tutta la spiaggia. Cabine e tendoni compresi.

Fendi - Puente Romano

Al Puente Romano Beach Resort di Marbella troviamo Fendi: i suoi motivi e colori regalano un twist fashion agli ombrelloni, ai lettini, ai cuscini e anche alle cabine del privé. Combinazioni cromatiche sobrie per un risultato decisamente chic. Presso il pop store è disponibile la nuova capsule collection estiva Astrology.

Missoni - One&Only Reethi Rah

Missoni ha rinnovato la collaborazione con il resort One&Only Reethi Rah, alle Maldive. Gli inconfondibili motivi e colori della maison sono la cifra stilistica del beach club e della postazione riservata ai deejay, ma in realtà si ritrovano ovunque: anche nella Treehouse, nelle lussuose residenze della struttura, nel chiosco dei ghiaccioli. Griffate persino le biciclette e le tavole da paddle.

Dior – Shellona

Dior collabora anche con la spiaggia di Shellona a Saint Tropez. Predominano il rosa cipria e le tonalità naturali, in perfetta sintonia con l’atmosfera rilassante e l’ambiente raffinato che da sempre contraddistinguono la location in questione. Il concept “Dior at Shellona” comprende il pop-up store a tema.

Paul&Shark - Tigu Beach

A Sestri Levante, per l’esattezza al Tigu Beach, c’è Paul&Shark. Una “spiaggia su misura”, si legge nella presentazione sui social, con “teli mare e cuscini personalizzati, ombrelloni unici e stoviglie dipinte a mano”. Un rilettura moderna e marittima della dolce vita.