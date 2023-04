L a collezione delle ormai mitiche scarpe con le borchie si arricchisce di versioni che fanno tendenza e coniugano perfettamente l'eleganza con un'impronta rock.

L’universo di Valentino Garavani è una perfetta sintesi di grandi classici e nuove interpretazioni dell’eleganza. È il racconto di una donna sicura di sé, che sa come valorizzare la bellezza ed esprimere il proprio sentire attraverso ciò che indossa. Un marchio che si muove tra evergreen e la creazione di tendenze, lungo un fil rouge fatto di classe e grinta. Indumenti e accessori di carattere e immediatamente riconoscibili. Accessori, appunto. Accendiamo allora i riflettori sulle scarpe eleganti da donna firmate Valentino Garavani, eterni oggetti del desiderio a prescindere dallo stile individuale. Le décolleté Valentino Garavani Rockstud, lanciate nel 2010 da Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli, attuale direttore creativo della Maison, sono subito diventate iconiche. E hanno fatto della borchia quadrata e cruciforme, omaggio alla tecnica del bugnato e all’antica Roma, un codice estetico ben definito.

Da allora la linea si è costantemente arricchita, anche di altri modelli quali sandali e ballerine, e ha sempre confermato l’innato fascino. Per la primavera 2023 entrano in scena le nuove décolléte, rigorosamente made in Italy. La potente essenza acquisisce twist contemporanei.

Le décolleté Valentino Garavani Rockstud in vernice e materiale polimerico

Tra le nuove scarpe Valentino Rockstud troviamo le décolleté in vernice e in materiale polimerico trasparente. Le versioni con i cinturini si fanno raffinate interpreti dello stile rock chic, le borchie con finitura rutenio impreziosiscono il dorso del piede diventando veri e propri jewels. L’altezza del tacco è pari a 100 mm. Ci sono poi le décolleté Rockstud dal design classico, a punta e con tacco 900 mm. In questo caso le borchie diventano il dettaglio glam in corrispondenza del tallone.

Ampia la scelta cromatica: si va dal nero al powder rose, una delicatissima gradazione di rosa che vira verso il nude; dall’avorio al cipria (poudre) e al Pink PP, il colore lanciato dal Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli e a sua volta diventato iconico. Si aggiungono i modelli bicolore, tra le diverse combo figurano avorio e cipria, nero e cipria, candy rose e cipria.

I modelli Valentino Garavani in rete e tweed

Il tiro in termini di originalità e raffinatezza si alza ulteriormente con le pump Rockstud di Valentino Garavani in rete e in tweed. Nel primo caso, la rete bianca s’illumina grazie alle sapienti applicazioni in cristallo. È un modello dotato di cinturini, le borchie sono questa volta in finitura platino. I cinturini e i profili, invece, sono in vitello tono su tono. Il tacco misura 10 mm.

Le décolleté in tweed hanno un’impronta retrò che si coniuga però con un’interpretazione contemporanea. Tra le trame del tessuto s’inseriscono fili d’oro e laminata gold è anche la nappa che costituisce sia i cinturini che i profili. Le borchie sono color platino, il tacco è alto 100 mm.

Valentino Garavani Rockstud metallizzate

Oro e argento seducono le fashion victim, che sposano la causa non solo per le occasioni speciali e i look da sera, ma anche per gli outfit da giorno. Ed ecco che Valentino Garavani propone le Rockstud metallizzate. La scarpa total gold è realizzata in rafia, e anche qui si tratta di una scelta fuori dagli schemi. Le borchie sono in finitura platino, i profili e i cinturini regolabili sono in pelle laminata ton sur ton.

C’è poi la décolleté con cinturini Valentino Garavani Rockstud argentata, per l’esattezza in pelle laminata: altra proposta decisamente cool. Le borchie sono in tinta, i cinturini e i profili in capretto tono su tono. In entrambi i casi, il tacco raggiunge un’altezza di 100 mm.

Ma andiamo avanti. Specchiarsi nelle proprie scarpe: ti sembra una metafora, o comunque una strana espressione? Invece è possibile, in senso letterale! Nella categoria décolleté metallizzate Valentino Garavani Rockstud s’inserisce infatti anche un modello assai particolare, color argento e con tacco 100 mm, caratterizzato da cinturini e profili in materiale sintetico effetto specchio. A completare l’opera, borchie tono su tono.

Le borchie in tono

A proposito di borchie tono su tono: insieme alle Valentino Garavani Rockstud in specchio, a quelle in vernice Pink PP e a quelle in vitello stampa alce laminata, troviamo altri due modelli con questa peculiarità. Più essenziali, quasi minimaliste. Sono vitello, nere o color cipria, con borchie laccate e delle medesime (appunto) tonalità. Il tacco è alto 100 mm.

La cosa che più affascina? Le borchie non passano in secondo piano per via del continuum cromatico; restano bene in evidenza ma acquistano una sorta di delicatezza che si traduce in ulteriore versatilità.

Le versioni in raso con ricamo all over

Le Rockstud di Valentino Garavani non sono soltanto scarpe iconiche e uniche nel loro genere. Sono anche la perfetta dimostrazione di quante strade possa aprire la creatività, e ciò vale in primis per le sperimentazioni relative ai materiali e ai relativi accostamenti. La Maison ha lanciato anche le décolleté in raso interamente ricamate con micro perline tubolari, su cui spiccano le borchie con finitura platino.

Disponibili nei colori rosa e nero, queste pump Valentino Garavani Rockstud sono alte 100 mm e presentano anche cinturini e profili in vitello tono su tono. La leggerezza del raso e la sapienza delle combinazioni cromatiche le rendono ultra versatili.

I modelli con doppio cinturino alla caviglia

Più grintose e ancora più rock sono le décolleté Valentino Garavani Rockstud con doppio cinturino alla caviglia. Che diciamolo: esigono di essere mostrate. Ergo, il consiglio è quello di indossarle con gonne, shorts o pantaloni cropped.



Sono in vernice, si sceglie tra i modelli cipria, nero-cipria e avorio-cipria. Le borchie presentano una finitura platino, il tacco si abbassa assestandosi a quota 65 mm.

Le Valentino Garavani Rockstud con maxi platform

La tendenza del platform vertiginoso, a dir poco audace, ha trovato nella maison Valentino uno tra i fautori più accesi e influenti. Basti pensare alle Valentino Garavani Tan-go in vernice, che hanno fatto e continuano a far furore. Era dunque inevitabile che anche le scarpe Valentino Garavani Rockstud passassero attraverso quest’interpretazione e c’è da dire che il risultato è a prova delle più esigenti.

Sono in vernice, disponibili nelle versioni nero-poudre e poudre. Le borchie spiccano con la loro finitura platino. Il cinturino alla caviglia con fibbia è regolabile. Poi viene la parte più bella: il tacco misura 155 mm, il plateau è invece pari a 55 mm. Girls, le décolleté con plateau Rockstud Valentino Garavani ci fanno davvero volare alto.

