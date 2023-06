L e calde serate d’estate si avvicinano, e lo slip dress è una soluzione elegante e di tendenza per tutte, come dimostra l’influencer tedesca Leonie Hanne, che ne ha indossato uno in seta per la presentazione della nuova collezione di Stella McCartney.

Con l’arrivo dell’estate lo slip dress torna di tendenza: versatile, elegante, pur variando di lunghezza o colore, il risultato è garantito. Un abito sottoveste è una scelta decisa per il proprio look, e va accessoriata nel modo giusto: orecchini o bracciali non devo troppo distrarci dall’abito, i capelli raccolti possono fare la differenza, sandali aperti (meglio se almeno con un po’ di tacco), e ovviamente la borsa.

Dagli anni '90 ad oggi: il mito dello slip dress

Lanciato negli anni ’90 (da Lady Diana a Victoria Beckham e Jennifer Aniston, tra le tante) questo trend ha saputo resistere, diventando un must per le calde serate estive, sorseggiando un cocktail o a una festa in piscina. Infatti, ha conquistato sì i red carpet, ma anche i grand brand, che ne hanno realizzati per tutti i gusti (e tutte le tasche). Dunque, dal mitico decennio di fine millennio ad oggi, lo slip dress continua a fare tendenza, dimostrando che la sua versatilità ha fatto scuola.

Leonie Hanne e lo slip dress di tendenza

La potremmo definire la Chiara Ferragni tedesca, Leonie Hanne è influencer, modella e imprenditrice, e sempre più i brand internazionali la vogliono come testimonial. Ed è proprio lei la prima celebrities questa estate a rilanciare lo slip dress, rigorosamente di seta e lungo sino ai piedi. La bella Leonie, in occasione della presentazione della collezione Autunno 2023 di Stella McCartney, all’UZWEI Store di Amburgo, ne ha scelto uno da sogno proprio della stilista inglese, color champagne. Lo slip dress indossato dalla Hanne viene dalla collezione Stella McCartney Spring 2023, mentre la clutch di cristalli gialla, che spezza la monocromia del look, proviene dalla collezione estiva della stilista.

Perché scegliere l'abito sottoveste per l'estate 2023

Lo slip dress è diventato negli ultimi anni il capo d’abbigliamento chiave di questa stagione, che unisce semplicità a eleganza, e perché no, anche sensualità: i modelli con dettagli in pizzo a contrasto vi renderanno la regina della festa (e della notte). Per la stagione 2023 i più gettonati sono quelli a tinta unita (meglio se pastello, come Leonie Hanne), ma non abbiate timore di osare un po’, magari con delle stampe floreali, o dettagli vintage oppure tessuti satinati.

La lunghezza, infine, deve essere una vostra scelta, la moda approva vari tagli, sta a voi optare per quello che vi sta meglio e vi fa sentire meglio. Sarà, dunque, un’estate all’insegna dello slip dress? Assolutamente sì, approfittatene!