L e infradito flat restano un'istituzione, ma le slinky sono le più glam del momento. E non finisce qui: ecco tutte le versioni in Rete che fanno rima con tendenza!

Per scendere in spiaggia, per uscire al volo, per le vacanze al mare e le “camminate turistiche”. Per gli aperitivi liberatori di fine giornata: queste e altre le situazioni in cui le ciabatte estive sono e restano un must. E no, non è affatto vero che sono poco chic. Dipende da quali si scelgono. Che poi, non sempre vogliamo scarpe dotate di particolare allure. Nelle giornate più calde, serve soltanto mettere ai piedi qualcosa di comodo e semplice. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: la semplicità è glam. Ma veniamo al dunque: quali sono le ciabatte estive da comprare online?

Beh, per quest’estate 2023 c’è davvero da divertirsi. Dalle iconiche infradito flat ai sandali slinky, dalle ciabatte slider a quelle "tedesche", la scelta è decisamente vasta. E non dobbiamo mica accontentarci di un paio soltanto!

Infradito flat

Dicevamo delle iconiche ciabatte infradito con suola flat, dunque cominciamo proprio da qui. Naturalmente la varianti sfiorano l’infinito, ma abbiamo scoperto che online sono super richieste quelle dalle tonalità nude e neutre. Non hanno bisogno di convincerci!

Ciabatte slinky

Facciamo subito impennare le temperature con le ciabatte estive più trendy del 2023: le slinky, figlie del felice incontro tra slider e chunky. In buona sostanza, sono le classiche ciabatte con fascia ma dotate di suola platform e caratterizzate da un design quasi arrotondato. Cicciotte, insomma. Girls, siete avvisate: i sandali slinky sono un must indiscusso e si indossano con TUTTI gli outfit da giorno.

Ciabatte slider

Dicevamo delle ciabatte slider, ovvero caratterizzate dal design a fascia. Sì, per lungo tempo sono state associate solo ai concetti di piscina e nuoto. Ma un paio di anni fa è cominciata un’inversione di rotta che ha condotto allo street style. Ergo, si indossano anche in spiaggia e in città. E se è vero che esistono innumerevoli riletture girlish, è anche vero che le slider più glam restano quelle in gomma, sporty e comodissime.

Ciabatte alla tedesca

Non solo le ciabatte infradito di gomma: anche quelle alla tedesca, ormai le chiamiamo tutti così, meritano un posto tra i cult. In questo caso trionfa l’estetica normcore, anche gli iniziali detrattori hanno dovuto arrendersi all’evidenza. Il marchio Birkenstock, da questo punto di vista, ha davvero fatto una rivoluzione. E abbiamo perso il conto delle celebs che mai e poi mai rinuncerebbero alle tedesche d’estate!

Infradito con fibbia

Stilisticamente parenti delle ciabatte alle tedesca sono le infradito con fibbia: in comune hanno il design essenziale ma al contempo grunge. E sono rigorosamente gender free, altro fattore tutt’altro che secondario. Le tonalità neutre hanno la precedenza, però noi stavolta puntiamo sul colore!

... Allegria!

E poi c’è qualcosa che ci ha sorpreso e sorprenderà anche te, strappandoti un sorriso: i click si moltiplicano per le ciabatte-squalo, interpretazione particolarmente fantasiosa delle slider. Sono spiritose, fluffy, supr comfy e coloratissime. Antiscivolo, anche. Assolutamente tra le ciabatte estive da comprare online!

Ciabatte estive da comprare online: altre ispirazioni

