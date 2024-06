I giochi estivi all'ombra della Torre Eiffel sono un evento imperdibile anche per gli appassionati di moda: ecco qualche dritta per organizzare la tua... spedizione!

Ci siamo, l’evento sportivo dell’anno – a livello mondiale - è sempre più vicino: dal 26 luglio all’11 andranno in scena le Olimpiadi di Parigi 2024. Appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di sport, certo. Tra gare di nuoto, atletica leggera, tennis, calcio, scherma, ginnastica artistica, addirittura breakdance e molte altre discipline, le emozioni sono garantite e sarà decisamente un bel vedere. Ma è un invito a nozze anche per i fashion lovers.

Anzi, qualcuno ha già descritto queste Olimpiadi come le più fashion di sempre. Giustamente. Per due motivi: prima di tutto, perché Parigi è indissolubilmente legata alla moda e non abbiamo bisogno di spiegarne i motivi. Secondo, perché il nesso tra sport e moda si fa sempre più forte e quest’evento ne è l’ennesima conferma. Tanto per cominciare, il gruppo LVMH è main sponsor con un accordo da 150 milioni di euro; alla cerimonia di apertura, giusto per fare un esempio, gli 800 atleti francesi vestiranno Berluti. A ciò si aggiungono diverse mostre visitabili proprio nel periodo delle Olimpiadi e che vedono la moda - appunto - protagonista. Insomma: organizzare una spedizione a Parigi, proprio in concomitanza dei giochi olimpici, è una tentazione irresistibile. Allora vediamo come organizzare questo viaggio con lo spirito da veri fashion lovers!

Cosa mettere in valigia

Che lo stile francese ti sia d’ispirazione per la tua valigia! Una valigia, questo va sottolineato, tutt’altro che stra-piena. Pochi pezzi ma buoni, bisogna essere lungimirante. Considera che durante il giorno avrai parecchio da camminare, o comunque spesso ti ritroverai in mezzo alla folla, mentre di sera e di notte non sarà difficile beccare qualche evento cool. Il diktat, dunque, è puntare su una praticità chic.

Seleziona i must have dello stile parigino che fanno al caso tuo: per esempio le ballerine, una t-shirt o un vestitino con righe marière, un paio di shorts in denim, un top cropped, pantaloni bianchi oversize, una borsa di paglia da sfoggiare all day long. Ma anche un paio di sandali con tacco alto, una blusa trasparente, un tubino con quadretti vichy, reggiseni da lasciare in vista e – ovvio! – uno slip dress. DOVEROSO prediligere materiali naturali e traspiranti come il cotone, il lino, la seta. Farà un gran caldo!

Fare una mappa personalizzata

Una mossa furba che ti aiuterà a organizzare il tuo viaggio in occasione delle Olimpiadi di Parigi è la seguente: ancor prima di partire, prepara una mappa personalizzata. Che contenga tutte le tue tappe. A cominciare dalle location scelte per le gare, se qualcuna di queste è già nei tuoi programmi (i biglietti stanno andando a ruba, hai già provveduto?). Naturalmente, cosa buona e giusta è visitare luoghi storici, e a questo proposito tieni a mente che alcuni ospiteranno proprio le gare: quelle pentathlon e gli sport equestri, per esempio, si terranno alla Reggia di Versailles.

Facevamo prima cenno alle mostre: ti segnaliamo La Mode En Mouvement, allestita al Palais Galliera, che indaga proprio sulla relazione tra moda, corpo e sport. E poi… vabbè, come non approfittarne per concedersi un po’ di sacrosanto shopping e magari varcare le soglie delle boutique di alta moda, come quelle degli storici grandi magazzini in cui fare affari d’oro?

Ok, la stesura di questa mappa può sembrare complessa. Ma la tecnologia ci aiuta moltissimo. Ecco qualche dritta: le mappe offline su Iphone sono molto utili, anzi spesso ci salvano perché permettono di navigare anche quando non si ha accesso alla rete Wi-Fi o alla rete cellulare, oppure in caso di servizio discontinuo (magari in una zona particolarmente affollata, appunto). Un’altra funzione Apple molto interessante è Guardati intorno, che mette a disposizione immagini interattive 3D a livello della strada e ad alta risoluzione di Parigi. E proprio di Parigi ci sono diverse guide ad hoc, che comprendono anche posti interessanti in cui fare shopping o mangiare: ti segnaliamo quella con i consigli di Louis Vuitton per sfruttare al meglio 24 ore a Parigi, wow! Puoi anche salvare i tuoi itinerari nella sezione Le mie guide e condividerle coi tuoi compagni di viaggio.

Mappa offline di Parigi

PS: tieni presente che a breve Apple Mappe mostrerà anche luoghi temporanei, come arene temporanee e temporary shop, e metterà a disposizione icone speciali per tutte le location dei Giochi estivi di Parigi!

Destreggiarsi con i mezzi pubblici

Preparati, perché la febbre per le Olimpiadi di Parigi 2024 è già scoppiata! Non solo folla ma anche traffico intenso (per non dire impazzito), strade chiuse, deviazioni. File interminabili ai distributori automatici dei biglietti per i mezzi pubblici e a quelli per le ricariche della carta Navigo. Ma anche in questo caso, l’iPhone si rivela un prezioso alleato.

Puoi infatti aggiungere una card Navigo ad Apple Wallet e pagare i biglietti direttamente, nonché acquistare i pass dall’app per iOS di Île-de-France Mobilités o da Apple Wallet, e usare iPhone oppure Apple Watch per fare tap e viaggiare. E ancora, proprio da qualche giorno Mappe offre aggiornamenti in tempo reale per la metropolitana di Parigi, la RER, il tram di Parigi, gli autobus RATP e altro ancora. Tutto diventa molto più easy, così!

La card Navigo per iPhone e Apple Watch

Un ultimo consiglio

Il nostro ultimo consiglio riguarda il denaro e la sicurezza: prima di partire per le Olimpiadi di Parigi 2024, assicurati di aver configurato Apple Pay. Un modo facile e rispettoso della privacy per pagare online nei negozi oppure via app utilizzando iPhone, Apple Watch, iPad o Mac. Durante lo shopping e per gli acquisti di qualsiasi altro tipo, i tuoi dati e le tue info personali saranno protetti. Il numero di carta, inoltre, non verrà mai condiviso con gli esercenti. Bene, è tutto. Bon voyage e divertiti!