Dalle Olimpiadi il trend del momento. Cos’è questa storia del baseballcore?

A lle Olimpiadi l’estetica college americano torna a fare faville. La varsity jacket conquista reali e singstar. Insomma, sappi che le fashioniste sono già in prima linea per il baseballcore!

Alt, ferm* tutt*: i giochi di Parigi 2024 sono stati un concentrato di moda ma… cos'è questa storia del baseballcore? Perché sembrerebbe che l’immaginario da college americano anni ‘50 stia tornado di moda insieme alla varisty jacket. Non lo diciamo noi, ma prima Lady Gaga è apparsa con una di queste giacche proprio pochi giorni prima della sua esibizione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Poi la stylist Dani Michelle ha pubblicato un outfit di Kendall Jenner che la includeva. E per finire anche la principessa Alexia dei Paesi Bassi si è seduta sugli spalti degli Olympics games indossandone una sopra al suo abito giallo. Insomma se è vero che tre indizi fanno una prova… allora sì, possiamo dire che il capospalla di lana e pelle è tornato in grande stile.

Su internet si parla già di baseballcore, ma diciamolo: la varsity jacket è molto più che un core. Di fatto non è nulla di nuovo, anzi forse è proprio il suo essere intrinsecamente vintage che, periodicamente, la rende un pezzo stylish. Adatta e perfetta per tutti quei giorni casual dove la nostalgia da high school (musical e non) ti assale. Scherzi a parte, questa giacca un po’ street style, un po’ preppy-college è senza dubbio iconica. Considera che anche Lady D ne indossò una in innumerevoli occasioni (la sua era verde con toppe vistose). D’altra parte se non facesse parte dei capi statement, brand come Off-White, Dior, Louis Vuitton o Kenzo non l’avrebbero portata sotto i riflettori delle proprie passerelle.

Varsity jacket + midi skirt + boots

Fatta questa piccola parentesi, ora ti potrai chiedere: «Come sfoggiare al meglio il mood baseballcore?». Per battere il fashion system ai 9 inning, puoi abbinare la varsity jacket a un paio di jeans. Ma anche a pants della tuta, a palazzo (molto Louis Vuitton 2022, ndr) oppure check. Ma puoi matcharla anche a mini dresses e skirts dal piglio chic. Inoltre, il plus di questa giacca è che, grazie al suo peso, consente di giocare con la stratificazione, indossandola sia sopra a una semplice maglietta sia, per esempio, con le combo shirt + maglioncino o hoodie + abito. Ah, senza contare che per la scelta delle scarpe non hai controindicazioni particolari, ma d’altra parte questo è un capo passepartout. Cosa ti aspettavi?

Ora noi andiamo a farci un rewatch di Breakfast club, ti lasciamo preparare per la tua Ivy league… ma tranquill*: non senza qualche fashion tips!

Baseballcore 1/10 Varsity jacket (ACNE STUDIOS, via Mytheresa) 2/10 Bomber college (TERRANOVA) 3/10 Giacca varsity con applicazioni (CHOCOOLATE, via Farfetch) 4/10 Varsity jacket (OFF-WHITE, via LuisaViaRoma) 5/10 Bomber (COLMAR) 6/10 Varsity jacket con colletto (GUESS, via Zalando) 7/10 Giacca sportiva (NEW BALANCE) 8/10 Bomber in jersey (SUPERDRY) 9/10 Giacca varsity (IUTER) 10/10 College jacket (BERSHKA) PREV NEXT