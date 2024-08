I vestiti bianchi illuminano l’estate e questi sono i modelli più trendy del 2024

I l white dress si conferma perfetto complice delle giornate più calde. E, direttamente dallo street style, giungono ispirazioni che facilitano la scelta!

Il vestito bianco in estate non è certo una novità. Anzi: ambasciatore di luminosità e freschezza, conserva saldamente il suo posto tra i must have della bella stagione. Però i vestiti bianchi, in quest’estate 2024, hanno una marcia in più. I primi input sono arrivati dalle passerelle e dunque dalle collezioni Primavera Estate 2024; il twist decisivo è tuttavia riconducibile allo street style e alle sue reginette. Che, a colpi di outfit super glam, non solo ci hanno fatto amare ancor di più il white dress ma hanno anche posto l’accento sulle versioni più trendy. Curiosa, eh? Vediamo quanto sei allineata!

In pizzo

In generale, quando si parla di bianco, a trionfare nell’estate 2024 sono i mini dresses. E un vestito bianco corto in pizzo, ça va sans dire, è amore a prima vista. Sempre, per tutte. Elegante? Sì, tendenzialmente sì. Ma basta abbinarlo a un paio di stivali, aggiungere una maxi cintura a vita bassa ed è subito… Urban cowgirl style!

Minidress in pizzo bianco + stivali + cinturone

Sparkling

I bagliori sono di moda. E la moda sparkling continua ad andare fortissimo; sarà così anche nelle prossime stagioni. Di conseguenza, i vestiti bianchi con paillettes, cristalli e perline meritano la promozione senza neppure fare un esame. L’importante è che l’impatto sia lontano da qualsiasi eccesso. Il ton sur ton, per esempio, in questo caso è il top.

Minidress con perline total white

In maglia

… E poi l’abito bianco in maglia. Dallo street style arrivano direttive ben precise: dev’essere lungo, dal design aderente e magari pure un po’ trasparente, per garantire quei giochi di vedo e non vedo che intrigano sempre di più. Un capo del genere può essere davvero ad alto tasso di sensualità.

Abito bianco in maglia

Crochet

Non si placa la crochet mania, che trova nell’abito bianco una delle sue migliori espressioni. La preferenza va alle versioni corte o midi, ai design resi dinamici da asimmetrie e cut out. E anche in questo caso, la trasparenza diventa un valore aggiunto lungo la strada delle tendenze moda.

Mni abito bianco crochet

Boho chic

Ma il vestito bianco è anche uno dei pezzi chiave dello stile boho chic: ci riferiamo ai modelli con gonna svasata e spalline sottili oppure allacciatura dietro il collo. Arricchiti da merletti e inserti in pizzo sangallo oppure minimalisti. Alleati preziosissimi nelle giornate in cui le temperature continuano a salire inesorabili.

Abito boho chic bianco + mocassini

Con gonna a palloncino

Vestiti bianchi e declinazioni sfiziose: ecco entrare in scena i modelli con gonna a palloncino. Che possono essere ultra easy, dunque da indossare di giorno e anche con un paio di infradito, oppure più elaborate. E in quest’ultimo caso, il tacco completa l’opera per un outfit da serata speciale.

Minidress a palloncino bianco + flip flop

Senza spalline

Un’altra ispirazione che arriva direttamente dallo street style 2024 è l’abito bianco senza spalline. Arioso, dalle linee comfy oppure più aderenti, te lo infili e il gioco è fatto. Qui bisogna puntare molto anche sugli accessori: scarpe, borse e jewels. Cappelli, perché no?

Minidress bianco senza spalline + jewels estivi

Monospalla

Per una serata importante, di quelle in cui si sente l’obbligo morale di essere très chic, l’abito bianco lungo monospalla vince senza il minimo sforzo. Che classe, ragazze. E poi è anche un capo strategico, perfetto a qualsiasi silhouette. Da avere sempre nell’armadio, senza se e senza ma.

Long dress bianco monospalla + sandali con tacco

Chemisier

Quelle giornate in cui fa talmente caldo che la sola idea di pensare a come vestirci… Beh, ci fa sudare ancora di più. Le hai presenti? Perfetto: lo chemisier bianco è lì che ci aspetta per metterci in salvo. E non si discute: dev’essere in cotone o comunque in un materiale naturale. Ovvero leggero e traspirante.

Chemisier biaanco + foulard + ballerine metallizzate

Cut out

Concludiamo con l’abito bianco cut out. Un po’ come il crochet, i “tagli” non accennano minimamente a perdere consensi. E con il bianco formano un infallibile incontro fashion. La scelta è vastissima, divertiti anche con i design più originali!

Minidress bianco cut-out + pumps

