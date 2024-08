Anche il bagaglio a mano dev’essere fashion: le migliori proposte da comprare online

W eekend di relax, trasferte di lavoro, in generale spostamenti brevi: fare la valigia perfetta significa prima di tutto... scegliere il bagaglio giusto. Funzionale, pratico ma anche glam!

Come preparare un bagaglio a mano perfetto, senza fare troppe rinunce e soprattutto senza sacrificare il proprio animo da fashionista: un fashion drama che si risolve facilmente, basta seguire pochi consigli furbi e strategici. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Partendo proprio dal… contenitore. Innanzi tutto: qual è il bagaglio a mano che si può portare in aereo? Ecco, questione fondamentale. Perché magari non sempre dobbiamo volare, però è bene scegliere una valigia che si possa tranquillamente portare nella cabina. Evitando, così, la noia di imbarcarla nella stiva. Le misure variano a seconda della compagnia aerea, ma in linea di massima siamo – prendi nota! – sui 55x40x20 cm.

Dimensioni a parte, ci sono poi altre caratteristiche che dovrebbe avere un bagaglio piccolo. Cioè da usare in viaggi brevi: weekend vacanzieri, trasferte di lavoro, in generale spostamenti che non superino la durata di 3-4 giorni. Vogliamo il massimo della praticità e della funzionalità, naturalmente. Ma anche l'occhio esige (sempre) la sua parte. Allora ti mostriamo una selezione di bagagli a mano da comprare online, e te lo assicuriamo: soddisfano tutti, ma proprio tutti i requisiti. Non ti resta che scegliere in base alla destinazione, alle tue esigenze e al tuo stile!

Trolley rigido

Come scegliere il bagaglio a mano, quindi? Dopo aver risolto la faccenda delle misure, passiamo alla tipologia. Il trolley resta la più gettonata, ma bisogna capire se sia meglio rigido oppure morbido. Il trolley rigido è senza dubbio più resistente e riduce il “rischio di spiegazzamenti”, inoltre è il top nei casi in cui si debbano trasportare oggetti fragili. Ti mostriamo un trolley Wittchen parecchio gettonato, in plastica Abs, di ottima qualità e dal prezzo più che accessibile. Il design è accattivante, i colori disponibili sono tanti. Promosso, subito!

Trolley in tessuto

Il trolley morbido, invece, è un bagaglio a mano che si adatta meglio agli spazi. Un’ottima scelta per i viaggi in auto, in treno, in pullman. A ciò aggiungiamo il fatto che presenta svariate tasche interne ed esterne, quindi la disposizione degli oggetti può risultare più semplice. Ed è anche come se fosse più capiente. Guarda questo trolley Eastpak con doppio scomparto e dimensione da cabina: puoi infilarci mezzo guardaroba, dentro. E tra tinte unite e stampe, c’è l’imbarazzo della scelta.

Borsa da viaggio

Proseguiamo con una soluzione diversa ma altrettanto valida: il borsone da viaggio. Perfetto per l’aereo, l’auto e qualsiasi altro mezzo. Da portare a mano oppure in spalla, anche per gli spostamenti di una sola giornata. Questa borsa Kono è accettata praticamente da tutte le compagnie aeree, s’infila anche sotto i sedili ed è molto più capiente di quanto sembri. E che dire del design? Essenziale e raffinato. Un borsone che si rivela perfetto anche per la palestra.

Cartella porta pc con ruote

… Ecco una proposta per le donne in carriera! Una cartella porta pc, cioè un comodo bagaglio a mano dotato di scomparto imbottito per tablet e laptop. Ma anche di tasche per documenti&co. Resta spazio per i capi di abbigliamento? Assolutamente sì. Ci piace anche questo design classico, elegante al punto giusto, che completa divinamente un look a base di tailleur e camicia. Insomma, il tuo arrivo sarà di grande impatto!

Borsa porta abiti da viaggio

Sempre a proposito di valigie per viaggi di lavoro brevi, ecco un’altra idea vincente: il porta abiti con manico e tracolla regolabile. Un bagaglio a mano convertibile: la parte posteriore è riservata agli abiti, appunto; si stacca e si estende. La parte anteriore è un borsone a tutti gli effetti. C’è davvero posto per un’infinità di cose. E che dire di quest’estetica così… cute?

Zaino super accessoriato

Concludiamo con un genere del tutto diverso, adatto a uno di quei viaggi brevi all’insegna del movimento, della libertà, del dinamismo. Anche dell’avventura, magari. Ci riferiamo allo zaino accessoriato con tasche, scomparti, imbottiture. Possiamo sistemare anche il pc, con la certezza che sarà ben protetto e sostenuto. Non resta che mettersi in viaggio!

