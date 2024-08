Il kimono è il capospalla che regala un tocco glam ai look di fine estate

C on il suo fascino orientale, ha fatto breccia nel nostro cuore e si rivela perfetto per salutare con stile la bella stagione. Ma anche dare il benvenuto all'autunno!

Leggero, fluttuante, quasi impalpabile. Dotato di un’eleganza innata che rende speciale qualsiasi outfit, anche il più essenziale. Orientaleggiante, per certi versi misterioso. Ebbene sì: ci riferiamo al kimono. È tornato sulle passerelle un paio di anni fa e in alcune collezioni PE 2024 è apparso più carismatico che mai. L’abbiamo visto, per esempio, sulle passerelle di Emporio Armani e Hui.

Sfilata Emporio Armani - Primavera Estate 2024

Indossato come abito o come giacca, nella maggior parte dei casi è caratterizzato da stampe d’ispirazione bouquet o comunque legate alla natura. I fiori e le piante possono essere presenti anche sotto forma di ricami su tessuti talmente lievi da risultare (a volte) trasparenti. Tessuti pregiati, come la seta. Oppure più easy, come la viscosa. In ogni caso, il kimono è decisamente chic.

Sfilata Hui - Primavera Estate 2024

Dopo una breve fase di “rodaggio”, definiamola così, ha ufficialmente fatto il suo ingresso nello street style. E adesso che il caldo insopportabile si sta placando, diventa un must have per i look di fine estate.

Come indossare il kimono

Prima di tutto, bisogna scegliere il modello che meglio risponda al proprio stile. Le tendenze moda vanno in due direzioni: kimono corto e kimono lungo. La giacca kimono rappresenta l’alternativa più cool al blazer e va a nozze – in particolare – con i top cropped. Il kimono lungo, invece, va interpretato come una sorta di cardigan oversize. La combo prediletta dalle fashioniste, in questo caso, è quella con la canotta. Se bianca, ancora meglio. Per completare l’outfit, un semplice paio di jeans è l’optimum.

Kimono - jeans a vita alta + canotta bianca

Ma ben vengano anche i bermuda e gli hot pants. Oppure i pantaloni palazzo e quelli a gamba larga/larghissima, per chi predilige i look dai volumi comfy e morbidi.

Kimono + camicia oversize + pantaloni a gamba larga

E poi gioca. Gioca lasciando che s’intraveda la lingerie, gioca con le asimmetrie. Gioca con il layering, per scoprire quanto strategico possa essere il kimono non solo nelle ultime settimane d’estate ma anche in autunno. Sono ormai lontanissimi i tempi in cui lo consideravamo solo un capo da homewear, per fortuna. Adesso abbiamo imparato ad apprezzarlo fino in fondo e assimilato un concetto chiave. Lo stesso espresso poco fa: un kimono può fare la differenza. Dalla mattina alla sera. Anzi, può farla pure per i look da sfoggiare sotto le stelle e la luna. Ecco una gallery che accenderà il tuo interesse, ne siamo certi!

1/10 Giacca kimono in organza di seta (EMPORIO ARMANI) 2/10 Kimono midi in twill di seta (ETRO) 3/10 Kimono in raso di viscosa (PIN UP STARS) 4/10 Kimono a rete con frange (TWINSET) 5/10 Kimono in seta (MAX&CO.) 6/10 Kimono lungo in misto seta (GUESS) 7/10 Giacca kimono in viscosa (STEFANEL) 8/10 Kimono stampato con ricami (ZARA) 9/10 Giacca kimono in twill di seta (BUZZI LARIO) 10/10 Kimono in raso di viscosa (INTIMISSIMI) PREV NEXT