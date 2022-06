E ssenziale ma decisamente versatile, diventa protagonista degli outfit più diversi e resta sempre una garanzia di stile. Direttamente dallo street style, ecco le interpretazioni più glam.

C’è da sempre, ma a lungo è stata sottovalutata. Relegata spesso allo status di underwear. Era solo una questione di tempo e consapevolezza: adesso la canotta bianca non soltanto viene guardata con occhi diversi, per quanto si è imposta tra le tendenze più forti della Primavera Estate 2022.

Merito dei molti brand che hanno scommesso sui suoi pregi e sulle sue diverse declinazioni, ma anche delle celebs e influencer che hanno concretamente mostrato il suo appeal. Regalandoci una serie di ispirazioni davvero convincenti. Come indossare la canotta bianca? Guarda qui!

Cargo pants e micro cardigan

Bella Hadid non è soltanto una delle top model più quotate del momento, ma anche un’influencer amatissima dalla Gen Z. Ergo, in fatto di tendenze riesce spesso a dettare legge. Ad anticipare i tempi, anche. Sì, perché lei ha sempre avuto un grande debole per la canotta bianca: nella bella stagione la indossa di frequente, in mille modi.

Recentemente ha sfoggiato un outfit perfettamente in linea con l’estetica Y2K, che ha mandato in visibilio le it-girls di ogni angolo del globo. Bella ha abbinato una candida canotta a un cardigan multicolor e cropped, perché corto continua a essere bello. Poi, pantaloni cargo – altro capo tornato in auge e appartenente alla lista dei suoi must have – e stivaletti in gomma. Il trio canotta bianca-cardigan crop-cargo pants merita il podio!

La combo con il (total) denim

La canotta bianca va a nozze coi jeans, si sa. L’abbinamento è intramontabile, però minaccia anche di risultare un po’ banale. Un’interessante soluzione è “abbondare”, ovvero puntare sul total denim.

Come ha fatto Emilie Joseph, indossando una canotta bianca con jeans mom effetto trompe l'œil e giubbotto in denim bicolore, corto e oversize, con scollo rotondo. Il tocco che cattura l'attenzione e personalizza ulteriormente il look? Gli stivaletti effetto pitone.

Un twist rock

Il tank top è semplice, basic, ma non privo di un lato grintoso. E lo dimostra bene Diane Batoukina, che per la spring summer 2022 abbina la sua canotta bianca a un chiodo in pelle nera. Poi leggings o leather pants a loro volta neri e voilà: lo stile rock è servito. Per smorzare un po’, virando verso il rock chic, si può anche optare per i classici pantaloni a sigaretta. Sempre neri, però.

Ai piedi, semplici sneakers. Quindi una it-bag, giusto per mescolare ancora le carte. Hai preso nota?

Gamba larga e infradito platform

Un’altra supermodella patita del white tank top è Kendall Jenner. Che un bel giorno ha catalizzato l’attenzione delle fashion addicted indossandolo con un paio di pantaloni a gamba larga, taglio maschile. Soprattutto, di un verde brillante che passa tutt'altro che inosservato. Perfetta mise che anticipa l’estate.

La ciliegina sulla torta? I sandali infradito platform. Un mix di tendenze 2022 che è sfociato in un esito decisamente cool (nella sua semplicità).

Comfy... Ma non troppo

Quanto ci diverte il mix&match? Tanto, anche perché è una strada che conduce a un alto livello di personalizzazione. Pensa allora a un outfit glam e al contempo comfy: viene subito in mente l’accoppiata cardigan+pantaloni della tuta, che trova nella canotta bianca la complice perfetta.

L’influencer Gitta Banko ha scelto un cardigan oversize a strisce colorate. Sotto, sweatpant dal taglio orientaleggiante (leggi cavallo ampio e basso). E gli accessori che spiazzano: pumps bianche, una morbida clutch.

Quel tocco retrò

Uno dei maggiori pregi della canottiera bianca è la versatilità. Possiamo definirla camaleontica. Dobbiamo solo sperimentare: ci stupirà. Chi l’ha detto, per fare un altro esempio, che non sia elegante? Magari non lo è come status di partenza, ma può diventarlo. E può diventare anche protagonista di un outfit arricchito dal fascino retrò.

Gli altri ingredienti? Una giacca dal sapore vintage e pantaloni classici. L'influencer Alexandra Lapp ha optato per un modello in tweed, pantaloni neri e slingback, che a loro volta raccontano di tempi lontani ma di certo non perdono carisma. Infine, una handbag rigida.

