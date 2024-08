La borraccia termica è l’accessorio che disseta lo spirito delle it-girls

A nche in Italia è scoppiata la thermal water bottle mania: quelle borracce griffate sono belle, evolute, pratiche e irresistibilmente glam!

Non solo cavigliere e infradito, i dettagli cool per l'estate continuano a sorprendere. Non ci credi? La borraccia termica è ufficialmente entrata nella classifica degli accessori più cute. Anzi, per certi versi è diventata una vera e propria mania! E, in questo caso, responsabile è un folto gruppo di celebs che pare l'abbia eletta praticamente a "coperta di Linus": che si tratti di dedicarsi al fitness o concedersi una semplice passeggiata, non ne fanno più a meno. La tengono in mano, mostrandola quasi con orgoglio. Come fosse una it-bag o giù di lì. Qualche esempio? Olivia Wilde, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Alessandra Ambrosio, Jennifer Lawrence, Hilary Duff. E tante, tante altre.

Grazie a loro le borracce termiche hanno ampiamente superato il loro scopo originario, ovvero quello di mantenere i liquidi caldi o freddi per dissetare chi ne dispone, per approdare nel variegato universo dello street style. Negli Usa sono un’ossessione fashion ormai da qualche anno; in Italia il fenomeno in questione ha preso il via da meno tempo, ma siamo comunque sulla buona strada (quella della viralità!).

Olivia Wilde con la sua borraccia termica

Fashion e sostenibili

Ma come spiegare il successo della borraccia termica? È utile e pratica, questo è scontato. Ma poi? È una scelta sostenibile: usarla significa abbattere il consumo di plastica. E il rispetto per l’ambiente è molto importante per la Gen Z, lo sappiamo bene. Dai un’occhiata, sui social, ai contenuti veicolati con gli hashtag #waterbottle e #watertok: sono migliaia.

Tutt’altro che secondaria, inoltre, è la questione estetica. Sulla scia dei crescenti consensi, la produzione delle borracce termiche si è concentrata sempre di più anche sul design. Molte sono davvero belle, oltre che tecnologicamente evolute: forme essenziali e contemporanee, mille colori diversi, dettagli curati, loghi e stampe. Insomma, è entrato in gioco anche il fashion system. E numerosi marchi luxury hanno cavalcato l’onda: da Prada a Versace, da DolceGabbana a Roberto Cavalli. La borraccia termica griffata è una gran bella tentazione!

Si aggiungono alcune proposte diventate ormai iconiche, realizzate invece da brand che operano proprio in questo specifico settore. Pensiamo alle borracce 24 Bottles, Hydro Flask e anche alla Stanley Quencher H2.0 Flowstate. Che per essere più precisi è una sorta di incrocio tra una tazza e una borraccia e in quest’estate 2024 è letteralmente esplosa su TikTok.

Borsa canvas + borraccia Prada

… Come? Ancora non hai una borraccia termica griffata? Allora guarda un po’ qui sotto, una selezione che disseta lo spirito di qualsiasi it-girl!

1/10 Borraccia termica in acciaio inox 350 ml (PRADA) 2/10 Borraccia in alluminio (SAINT LAURENT) 3/10 Borraccia termica con logo e stampa Lynx (ROBERTO CAVALLI) 4/10 Borraccia termica da 500 ml (24 BOTTLES) 5/10 Borraccia termica con moschettone (EMPORIO ARMANI) 6/10 Borraccia termica con cannuccia (HYDRO FLASK) 7/10 Borraccia con logo lettering all over (VERSACE) 8/10 Borraccia in metallo stampa Maiolica (DOLCE&GABBANA) 9/10 Borraccia in acciaio con motivo Toile de Jouy (DIOR) 10/10 Tazza in acciaio inox riciclato (STANLEY) PREV NEXT

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.