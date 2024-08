Questa è la calda estate delle flip flops!

D a ugly a gold shoes, le infradito passano dalla spiaggia alla passerella cittadina. Perché le flip flops si mettono con tutto… parola di Kylie Jenner!

Sono le scarpe più controverse dell’immaginario delle calzature estive; eppure diciamolo: le flip flops ce l’hanno fatta! Le ugly shoes che solitamente indossiamo per andare al mare, abbandonano i lidi per sfilare sulle strade metropolitane della città... e con un look studiato di tutto punto. C’è da stupirsi? Secondo noi assolutamente no. D’altra parte in questi anni ne abbiamo viste di ogni, tra slippers da hotel e ciabatte a forma di rana. Insomma, le infradito ora sono avant-garde perché non solo hanno convinto i designer, ma anche le cool girls più forti dei social. Una tra le tante? Sì, proprio Kylie Jenner (anche se le sue sono tutt’altro che in semplice gomma).

Chi fino qualche giorno fa si trovava nella capitale avrebbe potuto incontrare l’imprenditrice farsi strada tra i ciottoli della città con ai piedi delle flip flops super cool. L’amata Kylie per le sue vacanze romane ha infatti fronteggiato il caldo torrido indossando un long dress in denim di Marni insieme a un paio di infradito dalla suola nera e fascette trasparenti. Al di là del materiale di cui sono fatte e della marca (le sue sono di The Row e costano sopra i 700 euro) il look in questione ci insegna una cosa. Anche una scarpa basica come l'infradito, se matchata correttamente, può far funzionare l’ensemble. Il segreto è puntare proprio sul suo minimal effect. Perché con nonchalance e un po’ di styling (questo dobbiamo dirtelo) ti farà fare level up a mani basse.

Check dress + flip flops + blazer

La gen Z probabilmente ne è all’oscuro ma, a fine anni '90 e primi 2000, le flip flops fecero il loro primo glow up. Per chi a quel tempo era una bambina, quell’infradito in plastica rosa shocking con tacchetto sottile rappresentava l’emblema principesco dell’eleganza metropolitana. Per le giovani adulte fashioniste era invece innovazione allo stato puro. Quello step stilistico in più degno di essere difeso a spada tratta, magari in nome della teoria delle wrong shoes se solo fosse esistita (ricordi Jennifer Lawrence al festival di Cannes in abito rosso e ciabattine, vero?)

Flip flops heels + boxer shorts + top + trench

A questo punto, come portare le flip flops in modo da farle rientrare nella A-list? Forse lo avrai già intuito, ma di fatto puoi davvero sbizzarrirti con gli abbinamenti. Sono top se indossate con un semplicissimo abito nero (ricreerai così le vibe da Kendall Jenner). Ma sono super trendy anche con pantaloni a palazzo e canottiera, con shorts, jeans, cargo pants e con gonne midi monocolore o in fantasia. L'importante è non partire prevenute su questa calzatura, ma piuttosto darle una chance anche quando la prima impressione non ti convince.

Red midi skirt + shirt + flip flops

Qui ti lasciano alcune flip flops che secondo noi valgono una sessione di shopping! Ora però devi solo decidere di abbracciare la vera comodità, abituandoti all’idea che le infradito possono uscire di casa insieme a te… ovviamente con stile!

Flip flops 1/13 Infradito squadrate (HAVAIANAS) 2/13 Beach flip flops (THE ROW) 3/13 Ciabattine infradito (ANCIENT GREEK) 4/13 Flip flop con lacci (ZARA) 5/13 Infradito con borchie e sfere sul cinturino (IPANEMA) 6/13 Flip flops con dettaglio floreale (PRIMARK) 7/13 Infradito con tacco (MANGO) 8/13 Sandali infradito (COS) 9/13 Sandalo con cinturino a T (TORY BURCH) 10/13 Thong mule sandal ( MIISTA) 11/13 Infradito in corda tecnica (STRADIVARIUS) 12/13 Infradito platform (AXEL ARIGATO) 13/13 Sandali infradito con tacco (CAMPER) PREV NEXT