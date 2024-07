Fashion league: l’estate è all’insegna del bloke core

L a moda segna il goal decisivo! Il bloke core fa ancora una volta breccia nel nostro armadio perché, a prescindere dalla squadra, le T-shirt calcistiche sono trendy...

Sarà stata la febbre da Europei, saranno le Olimpiadi appena iniziate, sta di fatto che quest’anno il bloke core vince la coppa dei campioni della fashion league! In realtà è il secondo anno consecutivo che la passione per il calcio conquista la moda e seduce le it-girls del globo. Già l’anno scorso, infatti, abbiamo visto sfoggiare uniformi da vere fuoriclasse da diverse celebs durante i loro street style. Ora questa specifica estetica sportiva, diventata virale su TikTok grazie a Brandon Huntley e che strizza l’occhio alla subcultura dei tifosi da stadio, sembra proprio resistere ai tempi supplementari. Anzi, pure i brand non disdegnano affatto il fantacalcio della moda e… il fascino rivisitato delle magliette dei campioni anni ’90.

Football T-shirt + long denim skirt + boots

Facciamo chiarezza, quando si parla di bloke core ci si riferisce a un look causal vicino al mondo athleisure. Puoi ricreare un outfit tout court oppure mixare diversi sense of style per avere un effetto generale inedito e un po’ più studiato. Ovviamente, come tutti i trend, anche questo ha i suoi capi statement su cui puntare per essere subito riconoscibili.

La T-shirt della squadra del cuore (top se è vintage), per esempio, è un vero e proprio must se vuoi essere una vera bomber blokette. Se oversize, puoi portarla da sola come Bella Hadid, abbinandoci un paio di calzettoni e sneakers. Oppure puoi decontestualizzarla, sfoggiandola insieme a micro skirt vichy, jeans, gonne animalier, longuette o jorts e ballerine. Ma in alternativa anche un paio di slingback o sandali andranno più che bene per centrare al primo colpo la tendenza.

Football T-shirt + midi skirt + heels

Ora che le temperature sono elevate, la maglietta da champions league e il way to wear più effortless per seguire il bloke core. Quando però il termometro scenderà ti diciamo già che avrai qualche possibilità di styling in più. Per esempio potrai giocare con il layering e magari sostituire la T-shirt con una felpa a zip e matchare il tutto con un bel paio di boots sopra il ginocchio.

Jorts + check jacket + football T-shirt + boots

Qui sotto puoi trovare qualche suggerimento di stile... adesso che hai l’essentials per essere blokette non ti resta che fare una cosa: prepararti per il tuo calcio di rigore e stupire il fashion system con un goal spettacolare!

Bloke core 1/10 Football T-shirt (CONNER IVES) 2/10 Maglietta a maniche lunghe (COURRÈGES, via Mytheresa) 3/10 Heels sportivi (ANCUTA SARCA) 4/10 T-shirt con stampa (YOURTURN, via Zalando) 5/10 Soccer T-shirt oversize (BALENCIAGA, via Mr Porter) 6/10 Maglietta da calcio (ADIDAS) 7/10 Scarpe sportive metallizzate (BERSHKA) 8/10 Football T-shirt (WALES BONNER X ADIDAS, via LuisaViaRoma) 9/10 Felpa con bottoni (PUMA, via Cisalfa) 10/10 Felpa con zip (ZARA) PREV NEXT