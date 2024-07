La cavigliera è l’accessorio simbolo dell’estate: i modelli più trendy da comprare online

I l "braccialetto alla caviglia" non solo è tornato di moda, ma piace sempre di più. Ecco le versioni di tendenza, da acquistare online e a prezzi ultra ridotti!

Focus sulla cavigliera 2024, andiamo a caccia dei modelli più trendy di questa stagione. Il "braccialetto alla caviglia" è tornato di moda ormai da qualche anno, sulla scia della riscoperta dello stile anni ‘90. In quel periodo, era praticamente irrinunciabile. Ma in realtà si tratta di un gioiello molto, molto più antico. Pensa che le prime cavigliere sono state ritrovare nelle tombe dei Sumeri e risalgono addirittura al V millennio a.C.! Le portavano anche nell’Antico Egitto, mentre in Europa sono arrivata nell’Età del Bronzo. E poi la Grecia ellenistica, l’Asia minore: in quei luoghi erano un simbolo di ricchezza e lusso. Certo, c’è da dire che le cavigliere fanno venire subito in mente l’India, dove sono tuttora assai diffuse e hanno diversi significati simbolici e sociali; per esempio danno indicazioni sulla tribù di appartenenza e svelano se una donna sia sposata oppure no.

Insomma, la cavigliera ha attraversato la storia e le culture più diverse. Noi la indossiamo solo per una questione estetica, intendiamoci. Ma ciò non diminuisce il suo fascino. Anzi. Quest’anno merita il titolo di accessorio estivo per eccellenza, sei d’accordo anche tu? Allora scegli subito la tua cavigliera del cuore... ecco una selezione già pronta per te. SPOILER: Troverai anche alcuni trick&tips su come indossarla!

Cavigliera multifilo

Con perline colorate

Non possiamo non cominciare dalle cavigliere con perline colorate, che in quest’estate 2024 stanno davvero facendo furore. Come le cavigliere con pietre colorate, del resto. Guarda questa proposta: hai riconosciuto le cosiddette perline del malocchio? Della serie… Non è vero ma ci credo. E qui ti diamo una chicca. Dove si mette la cavigliera, a destra oppure a sinistra? Secondo alcune culture orientali, indossandole sulla caviglia sinistra ci si protegge – appunto – dagli spiriti maligni e si attira la fortuna. C’era poi un’altra antica usanza, secondo cui le donne impegnate sentimentalmente portavano la cavigliera a sinistra, quelle single (e ben… predisposte) la mettevano a destra. Sono piccole curiosità. La risposta definitiva è la seguente: massima libertà, facciamo come ci piace di più!

Mix di cavigliere

Cavigliera in argento

Le cavigliere sono i gioielli da spiaggia per eccellenza, lo sappiamo bene. È anche vero che si rivelano adatte a molti altri contesti, dobbiamo solo scegliere le versioni giuste. Ce n’è una, però, che diventa un vero e proprio jolly: la cavigliera in argento. Possiamo indossarla per tutta l’estate, anche di sera, anche nei contesti più eleganti e formali. Questa che vedi è tra le cavigliere Amazon più gettonate, in virtù della sua particolarità: la maglia a forma di cuore. Chic e originale!

Cavigliera a catena

Continuiamo il nostro check dedicato alla cavigliera 2024 più glam. Non può mancare un grande classico timeless, cioè la versione a catena. Te ne mostriamo una proposta unisex, di un’eleganza essenziale, in acciaio inossidabile. Abbiamo selezionato solo cavigliere regolabili, perché proprio questa è una caratteristica essenziale che permette di trovare la misura perfetta. L’anklet non dev’essere troppo aderente ma neanche troppo “morbido”!

Cavigliere a catenella

Con ciondoli e charms

Le cavigliere con ciondoli e pendenti hanno un’impronta ancora più estiva e regalano un tocco giocoso all’outfit. Devi solo decidere se preferisci che i charms siano distribuiti lungo tutto il diametro o siano in quantità limitata: un paio al massimo. Ne abbiamo scovata una in acciaio inossidabile placcata oro, dall’allure esotica. Molto affascinante. La immaginiamo indossata con una gonna lunga stile hippie ma anche con un paio di jeans a zampa, che ne pensi?

Cavigliera con conchiglie

Cerchi una cavigliera 2024 con conchiglie, da sfoggiare durante le vacanze al mare? Ma anche in città è perfetta, diciamolo: porta comunque con sé uno spirito vacanziero! In ogni caso, guarda cosa abbiamo trovato: non una bensì due, a un prezzo davvero irrisorio. Una è fatta con piccole conchiglie, l’altra con perline bianche e un ciondolo a forma di tartaruga. Una combo perfetta.

Cavigliera con conchiglie

Cavigliera in macramè

Infine, una cavigliera in macramè coloratissima, super cute, tra le più vendute su Amazon. In perfetto stile surfista, fatta a mano e 100 per cento cotone. Anche questa è una cavigliera regolabile, in virtù di un apposito nodo scorrevole. Il prezzo è piccolo, la durata lunga!

