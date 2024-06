D i paglia, ma anche di rafia o rattan. Oppure in fibre sintetiche che ne imitano l'effetto: sono le bag estive per eccellenza, che ormai si sono imposte anche nello street style. Procediamo con lo shopping!

Di paglia, ma anche di rafia o rattan. Oppure di carta o materiali sintetici che replicano perfettamente le suddette fibre: stiamo parlando delle borse da spiaggia, di certo hai già indovinato. E se la moda è un tuo grande amore, sai pure che questi accessori hanno ormai conquistato le città imponendosi come must have dello street style più… caldo. E le borse di paglia 2024 alzano ulteriormente il tiro, mirando allo status di it bags. Hanno tutte le carte in regola, diciamolo. Sarà per quegli intrecci dalle traiettorie pressoché infinite, sarà che oltre alle tradizionali tinte neutre adesso sono anche quelle più accese a tentarci. Sarà per le sperimentazioni stilistiche che svelano un’eleganza contemporanea, per le mille forme possibili e una certa giocosità innata: fatto sta che di queste borse è impossibile fare a meno.

Mettiamoci pure la massima libertà in fatto di abbinamento: possiamo indossarle con abiti floreali, pantaloni capri, ballerine e tacchi alti, sandali e mini-gonne, stivali texani e gipsy skirt, shorts e maxi camicie. Ma ci fermiamo qui, altrimenti non ci fermiamo più: un elenco lunghissimo di combo vincenti. Potevamo non proporti un bel check delle borse di paglia da comprare online per l'estate 2024? Certo che no, eccolo!

Tote bag

La tote bag di paglia, capiente e da portare in spalla, è il must degli outfit vacanzieri. Però ti proponiamo un modello diverso dai soliti, di una tonalità chiara e con gli spallacci a contrasto: se le vacanze sono ancora lontane, indossala per completare il tuo look daily cittadino e ti sentirai subito meglio!

Urban style

A proposito di look daily, ecco un’altra proposta che si guadagna un posto tra le borse di paglia estate 2024 più glam. Il tocco urban che fa la differenza? Gli spallacci in denim, baby! Questa borsa è strategica, si abbina veramente con tutto e ce ne siamo già innamorati. E tu?

Stile retrò

Se ha un debole per lo stile retrò che vira verso il boho chic, questa borsa in rafia ti ha convinto al primo sguardo, ne siamo certi. Manici rigidi che fanno molto diva, accurati giochi d’intrecci, né troppo grande e neppure troppo piccola. Noi la immaginiamo indossata con un kaftano, oppure una gonna lunga a balze. Ma anche con una camicia oversize aperta sul costume nuovo di zecca!

Borse di paglia rotonde

… E poi ci sono le vezzose borse di paglia rotonde, che conservano saldamente un posto nel cuore delle it-girls. Ne abbiamo scelta una piuttosto capiente, che si possa indossare in spiaggia ma anche in parecchi altri contesti. Bello e versatile questo verde oliva, ma sono disponibili anche altre tonalità.

Elegante

La borsa di paglia ha un’impronta tradizionalmente casual, ma esistono anche versioni eleganti. Talmente eleganti da risultare adatte anche a contesti formali. Non ci credi? Guarda questo modello in rafia naturale con inserti in pelle, da portare a mano o come shoulder bag. Ti sei già ricreduta, vera? Una borsa veramente chic!

Borse di paglia colorate

Dulcis in fundo, la borsa di paglia colorata. Le tendenze parlano chiaro: le tonalità devono essere vivaci, anche vitaminiche. La declinazione di tendenza è la pochette, possibilmente dotata di tracolla e quindi più versatile. Qui ti devi scatenare!

