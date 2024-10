Fashion alert: arriva il bucket hat, il cappello cool da indossare subito

D a Dior a Gucci, l’intramontabile cappello a secchiello si è imposto sulle passerelle della prossima stagione. Ma sai una cosa? Questo accessorio sporty-chic è giustissimo anche per l’autunno!

Le tendenze per la prossima stagione sono ufficialmente delineate ma se vuoi una tip pronta all’uso, allora fai un pensierino sul bucket hat. Durante l'ultimo fashion month, il cappello da pescatore o a secchiello, ha rifatto il suo ingresso in passerella imponendosi a testa bassa come uno degli accessori must have. Ma perché aspettare la primavera per sfoggiarlo? Non hai assolutamente bisogno del permesso per abbinare ai tuoi fall looks questo copricapo molto anni ‘90. D’altra parte non bisogna ripararsi solo dal sole, ma anche dalla pioggia!

Leather bucket hat + coat

A dire la verità da qualche anno il bucket hat ha (ri)conquistato il suo posto nel guardaroba. Parecchi marchi infatti ne avevano dato una loro interpretazione già nelle scorse stagioni. Chi proponendolo in fantasia, chi rendendolo più bon ton grazie a una fine retina che andava a velare lo sguardo (Dior, ndr). Senza contare che questo particolare cappello ha una storia di moda significativa e identitaria. Basti pensare che per molto tempo è stato un simbolo estetico della scena rap e pop (una giovane Britney Spears lo sfoggiava in versione teddy e olive green, ricordi?)

Jacket + shirt + sweater + boots + bucket hat

A prescindere dal materiale e dal suo passato, comunque, il plus del bucket è che unisce l’utile allo styling, donando un touch glamour all’outfit. Visto che l’intenzione è quella di indossarlo subito, è chiaro che dovrai trovare quello adatto alla stagione fredda. È consigliabile perciò optare su versioni idrorepellenti, come quelle in nylon o in vernice, o super hot come i modelli furry o in lana. Il resto viene da sé. Puoi sfoggiarlo in pelle per un effetto più strong o in materiali più tradizionali per un utilizzo daily. Puoi sceglierlo di un colore in contrasto con tuoi capi ma anche neutro, così da matcharlo tranquillamente anche con una mise check o comunque fantasia. Dobbiamo ancora convincerti sulla coolness di questo cappello? Siamo certe che non serva altro.

Blazer + pants + dress over shirt + bucket hat

Qui puoi trovare qualche modello di bucket hat che potrebbe fare al caso tuo. Ora non ti resta che mettere la testa a posto!

Bucket hat 1 / 10 1/10 Bucket hat furry (MANGO) 2/10 Cappello da pescatore a coste (H&M) 3/10 Wool vucket hat (MIU MIU) 4/10 Bucket hat animalier (CARHARTT) 5/10 Cappello da pescatore olive green (ARKET) 6/10 Check bucket hat (VIVIENNE WESTWOOD) 7/10 Bucket hat in denim (AMI PARIS) 8/10 Bucket hat in lana (COS) 9/10 Berretto a secchiello imbottito (ZARA) 10/10 Bucket hat di vernice (SHUTTERHEIM) PREV NEXT