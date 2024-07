Amazon Fashion svela i must have dell’estate 2024 con Carlotta Bertotti (e non solo)

T orna l'appuntamento con gli Influencer Edits di Amazon fashion che insieme a un gruppo di fashion creator europee ci propone una serie di look tutti da copiare. Per l'estate 2024 ne sono state selezionate 5, tra cui l'italiana Carlotta Bertotti che ci ha mostrato da vicino le sue selezioni.

A caccia di ispirazioni per gli outfit da sfoggiare in questa bollente estate targata 2024? Dont’t worry, Amazon Fashion mette in campo gli Influencer Edits PE 2024: una selezione di look per tutti i giorni, tutti i gusti e le più svariate occasioni. Dal lavoro al tempo libero, dai viaggi alle vacanze, dai momenti dedicati al fitness agli appuntamenti per assistere agli Europei e ai Giochi Olimpici di Parigi. Idee per rinnovare il guardaroba con pezzi di tendenza e anche capi timeless (che, a dirla tutta, sono perfetti in ogni stagione). Un travolgente flusso di creatività che vede come artefici 5 creator europee: l'inglese Marilyn NL, la spagnola Erea Louro, la tedesca Vivien Blotzki, la francese Manon Laime e, last but not least, una musa tutta italiana, Carlotta Bertotti, modella torinese e fiera ambasciatrice di body positivity. Che ha tanto da insegnarci. Noi abbiamo avuto il piacere di incontrarla per scoprire da vicino le selezioni dell'estate che ha scelto in collaborazione con Amazon Fashion (e che ha indossato) e per andare a fondo nella sua storia che è un esempio per tutti.

Sì perché Carlotta ha appena 23 anni e per una decina si è sottoposta a lunghissime sessioni di makeup per… nascondersi. O meglio: per nascondere il Nevo di Ota, un'ampia voglia che da quando era bambina copre quasi metà del suo volto. Inclusa la sclera dell’occhio, e per questo portava una lente speciale. Si vergognava, voleva sfuggire agli sguardi e alle critiche – alle prese in giro, anche – della gente. Ma poi dopo un percorso difficile, ha preso il coraggio a due mani e si è rivelata al mondo per quello che era realmente, senza paura, senza vergogna. Ha imparato ad amarsi, e scelto di essere se stessa. Di mostrarsi senza trucco e senza trucchi. Oggi è fiera e sicura di sè, e modella e influencer con un grandissimo seguito. Un simbolo, un esempio di quanto sia importante e liberatorio accettarsi a prescindere dal giudizio altrui. E sì, anche un'icona di stile cui ispirarsi.

E infatti oggi vogliamo mostrarvela in 4 look tutti da copiare per l'estate 2024!

Un look relaxed fit

Il primo look proposto da Carlotta è un abbinamento relaxed fit: indossa un paio di jeans di G-Star Raw e una camicia gessata e ampia di Hugo. Il tutto completato da una borsa cross-body di Diesel multicolor e da sandali mules di Pinko.

Camicia gessata (HUGO)
Jeans effetto used (G-STAR RAW)
Sandali mules (PINKO)
Borsa metallizzata (DIESEL)

Look urban&rock

La seconda proposta è una combo decisamente urban, ma non priva di un twist rock: mini gonna in denim, t-shirt scura con bordi a contrasto e una borsa a mezzaluna, tutto firmato Diesel. A completare un blazer nero di Armani Exchange e un paio di sandali con doppio listino firmati The Drop.

Blazer maschile (ARMANI EXCHANGE)
T-shirt con bordi a contrasto (DIESEL)
Mini gonna in denim (DIESEL)
Sandali con listini (THE DROP)
Borsa a mezzaluna (DIESEL)

Outfit boho chic

Carlotta ha pensato anche a un look boho chic ed essenziale, perfetto per le calde giornate da dedicare al tempo libero: un mini dress in denim a balze, reso ancora più romantico da un piccolo fiocco sullo scollo, e sandali mules intrecciati. L'abito è di Tommy Hilfiger, le scarpe sono di Pinko.

Midi dress in denim (TOMMY HILFIGER)
Sandali mules intrecciati (PINKO)

L'ora del fitness

... Dulcis in fundo, Carlotta ha pensato anche al fitness, pensando a un outfit perfetto per l'allenamento - why noy?! - all'aria aperta: ecco quindi un look total black Puma composto da giacca in tessuto tecnico con zip, reggiseno sportivo e leggings a vita alta. Il tutto spezzato da una strategica nota di bianco di un paio di sneakers firmate Reebok.

Giacca fitness in tessuto tecnico (PUMA)
Bra sportivo (PUMA)
Leggings a vita alta (PUMA)
Sneakers bianche (REEBOK)

... Le inspo non finiscono qui!

Ma le ispirazioni non finiscono qui perché gli Influencer Edits della stagione in corso hanno interessato altre 4 talent europee che mixando trend di stagione e intramontabili classici come la t-shirt bianca, il trench, la giacca in denim, i pantaloni palazzo, ci hanno regalato grandi emozioni e look super versatili, effetto wow.

Puoi scoprire gli Influencer Edits SS24 di Amazon Fashion qui, ma intanto ecco qualche altra anticipazione!

EREA LOURO: Camicia classica Marc O'Polo, pencil skirt crochet The Drop, sandali scamosciati Pepe Jeans
VIVIEN BLOTZKI: Top Lacoste, mini gonna a portafoglio The Drop, felpa girocollo Lacoste, sneakers Adidas
MANON LAIME: Long dress Vero Moda, giacca in denim Levis', sneakers bianche Adidas
MARILYN NL: Camicia in denim Levi's, jorts Jack Jones, borsa a mezzaluna JW Pei, sandali The Drop, t-shirt The Drop