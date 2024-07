Il color block per abbinare outfit e make up: le inspo di Beatrice Gherardini effetto wow!

B eauty content creator amatissima dalla Gen Zeta, Beatrice ci mostra 3 combinazioni che vedono protagonisti i Ragno Pants e i completi total look Ragno

Il color block, antica e affascinante tecnica di abbinamento dei colori. Anzi una vera e propria arte, basata sulla potenza del contrasto. Perché le combo cromatiche, quando si tratta di color blocking, sono nette e di grande impatto. Un paio di esempi? Azzurro e verde, viola e rosso (la prediletta, quest'ultima, di Lady Diana). Ci vuole un po’ di pratica, ma è molto meno difficile di quanto sembri. Ci vuole un po’ di audacia, pure. In genere il color block riguarda l’abbigliamento, ma - a proposito di audacia - perché non prendi anche il beauty case? Hai capito bene, proviamo a usare il color block per abbinare outfit e make up! Tranquilla, abbiamo chi ci dà una mano. Al nostro fianco scende in campo Beatrice Gherardini, beauty content creator e autrice del libro Tutti i trucchi del make up, Mondadori Electa 2022. Amatissima dalla Gen Zeta, Beatrice vanta 1.3 milioni di follower su TikTok e oltre 700mila su Instagram. Proprio lei ci mostra 3 combinazioni instant-chic da provare quest’estate, che vedono protagonisti i Ragno Pants, gli esclusivi pantaloni senza zip e bottoni, e i coloratissimi completi total look sempre firmati Ragno. Per ogni tipo di donna, silhouette e contesto.

Allora vediamo quali capi ha scelto Beatrice e su quali nuance ha puntato per il make up. Altra cosa grandiosa: queste combinazioni richiedono dai 10 ai 15 minuti, quindi sono top anche quando andiamo di corsa. Per essere impeccabili non ci vuole molto, ci vogliono solo i prodotti giusti e un po’ di creatività!

Inspo 1: Classic Green + Nude

Tempo di preparazione: 10 minuti

Verde fa rima con speranza, si sa. Per esempio, anche la speranza dei nostri fidanzat@ di vederci varcare puntuali la soglia del portone di casa. O perlomeno, non aspettarci per ore sedut@ in auto! A proposito di verde, ecco la prima combo color block scelta da Beatrice Gherardini: Ragno Pants Straight Leg color Classic green in tessuto Compact Light e una camicetta color Champignon in Ecoseta. “Perché il verde acido sta bene con i colori neutri”, spiega.

Quanto al trucco, punta su qualcosa di molto easy e veloce: fondotinta e correttore per la base, un tocco di bronzer, una spolverata di cipria e mascara. Per finire, un rossetto nude. Capace di creare un contrasto morbido con il blocco di colore principale dei pantaloni. Un segreto per stendere la base in un lampo? “Mischiare al fondotinta – ci rivela Beatrice – la crema idratante e utilizzarlo come una BB cream”.

Courtesy of press office 1/2 Ragno Pants Straight Leg color Classic Green (RAGNO) Courtesy of press office 2/2 Camicia color Champignon in Ecoseta (RAGNO) PREV NEXT

Inspo 2: Hot Pink + Black

Tempo di preparazione: 13 minuti

Il rosa è uno di quei colori che prendono subito il cuore e toccano le corde delle emozioni. Anche quando apriamo l’armadio, ammettiamolo! Beatrice ci svela che quando indossa i suoi Ragno Pants Hot Pink in Satin Power, si sente se stessa: “È un po’ come avere i superpoteri”. Merito anche della formula vincente no zip e no botton, quasi scontato dirlo!

In questo caso, Beatrice ha scelto un modello cropped a gamba larga, che davvero mette a proprio agio chiunque lo indossi. Per completare l’outfit, un blazer Ragno in palette in Satin Power con manica 3/4 e una base trucco semplice come quella precedente. Stavolta, però, ha deciso di valorizzare gli occhi con un eye-liner nero che crea un contrasto sofisticato quanto intrigante. Altro segreto: per velocizzare l’applicazione, lei fa un puntino con la matita all’angolo dell’occhio e con il dito lo stende verso l’alto. Per ottenere subito la coda.

Ragno 1/2 Ragno Pants cropped Hot Pink (RAGNO) Courtesy of press office 2/2 Blazer Hot Pink (RAGNO) PREV NEXT

Inspo 3: Rosso Salsa + Silver

Tempo di preparazione: 15 minuti

Per la terza combo color block outfit+make up, Beatrice Gherardini punta sul rosso. Energia pura. Più precisamente, indossa un pantalone Ragno Salsa Wide Leg, ottimo anche quando abbiamo pochissimi minuti per vestirci e sistemarci. Poi un blazer oversize Ragno ton sur ton, l’iconica canotta bianca a costine in cotone e il look è fatto.

Passiamo al make up, veramente cute: ombretto argentato shimmer come colore di contrasto e sulle labbra un rossetto matt rosso. Anche tu ti chiedi come evitare il temibile effetto screpolato, che con i rossetti matt è sempre in agguato? Risponde la stessa Beatrice: “Prima di applicare il rossetto si fa uno scrub, mentre trucchiamo il resto del viso (per non perdere minuti preziosi) lasciamo in posa un olio o un balsamo-labbra. Dopo aver tamponato e tolto il balsamo, applichiamo il rossetto”. Il tempo vola, è già ora dell’aperitivo: sei pronta?

Courtesy of press office 1/3 Ragno Pants Wide Leg Salsa (RAGNO) Courtesy of press office 2/3 Blazer oversize Salsa (RAGNO) Courtesy of press office 3/3 Canotta bianca a costine (RAGNO) PREV NEXT