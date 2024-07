Basta un sandalo con il fiore per far sbocciare l’estate! 

V oglia di summer vibes? Porta i colori tropicali in città con il sandalo con il fiore: anche il basic wardrobe diventerà wow!

L’estate e finalmente arrivata ma, se per te è ancora presto per una vacanza, che ne dici di partire da un sandalo con il fiore? Sì lo sappiamo, un biglietto aereo per una meta tropicale farebbe più gola a chiunque… tuttavia - cara fashionista - nell’attesa puoi consolarti con la moda! Perché, se anche in questa stagione estiva i trend non si contano, il tema botanico resta imperterrito un essential. Se ricordi bene abbiamo visto l’avanzata di abiti floreali e la rinascita del cottagecore. Ora sembra toccare alle calzature seguire le vibes “petalose” . In fin dei conti, la fioritura è sempre un must see… a te non piacerebbe sbocciare seguendo l’onda del feet-first floral-embellished?

Chiariamo subito che il sandalo con il fiore non è una tendenza timeless ma fa parte di quei pleasure pieces che ciclicamente tornano a rendere diversamente chic il guardaroba. Fatta questa doverosa premessa, anche le capsule minimal girl concorderanno che questo modello di scarpa farà fare di sicuro un upgrade pure agli outfit più basic. Prima di parlarti di ensemble, però, concentriamoci sulle particolarità di questi sandali.

Variandone l’effetto glam, l'elemento floreale 3D può essere incorporato in molti modi. Al di là della differenza tra flat e heels, ci sono flower sandals che puntano sul massimalismo con applicazioni XXL sul davanti. mentre altri, più pacati, portano l’elemento tridimensionale sul tallone o disponendolo in sequenza su laccetti che avvolgono la gamba come un rampicante. Insomma, le varianti sono molteplici quante i fiori, l’importante è scegliere il bouquet che più ti piace!

Ora veniamo al dunque e capiamo come portare al piede il sandalo con il fiore, sprizzando le Bora Bora vibes con stile e classe. Come abbiamo anticipato prima, essendo questa una calzatura il più delle volte importante, i look basici sono forse i più giusti. C’è infatti chi scegli di portare le infradito platform con petali insieme a jeans, T-shirt bianche o top dai colori neutri. Chi invece sceglie di abbinarlo a vestitini di tulle micro in fantasia o skirt boho con dettagli in pizzo. Se ancora sei titubante su questo micro-trend non preoccuparti però, perché puoi sperimentare per gradi. Su TikTok infatti troverai numerosi tutorial per personalizzare già il tuo sandalo preferito, applicando semplicemente il dettaglio fiorato dove più ti piace.

Qui ti lasciamo alcuni sandali con fiore che hanno conquistato i nostri sensi. A questo punto non ti resta che provare… Ma ricorda: ogni fiore ha un significato, impara bene anche il loro linguaggio!

Sandalo con fiore 1/10 Sandalo con fiore crochet (MANGO) 2/10 Flower sandal (TISSIMUM) 3/10 Lime sandal con fiore (MIISTA) 4/10 Sandalo con maxi fiore (ZARA) 5/10 Sandalo nude con applicazione fiorata (CALLIOPE) 6/10 Pink sandal tacco alto e fiore in organza (MAGDA BUTRYM, via LuisaViaRoma) 7/10 Sandalo con cinturino alla caviglia (JEFFREY CAMPBELL) 8/10 Flower heels black&white (NA-KD) 9/10 Sandalo basso con decorazione floreale (RALPH LAUREN) 10/10 Flat shoes con maxi fiore applicato (ALAMEDA TURQUESA) PREV NEXT