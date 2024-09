Passione street-style: da NY ecco alcuni look da replicare subito!

I l fashion month ci mostra le collezioni che verranno ma anche i look best of da sfoggiare in tempo da record! Lo street-style non è mai stato così wow.

Pov: l’aspetto più bello delle settimane della moda sono i look delle cool girls! Come saprai, la New York fashion week è finita da poco svelandoci già qualche vibes della moda della prossima primavera e, sebbene le trendsetter siano subito salite su un aereo per Londra, dobbiamo assolutamente mettere i puntini sulle i prima di concentrarci sui giorni brit che stanno per terminare. Ci vuole assolutamente un bel recap di quelle mise urbane che hanno sedotto i flash dei paparazzi proprio durante gli show Usa. E quindi eccoci con una super rassegna sullo street-style targato New York 2024.

Il motivo della nostra attenzione è presto spiegato: i look di front row e dintorni parlano chiaro circa le prossime tendenze. E poi… ti offrono delle favolose inspo outfit e delle combo di stile che puoi sfoggiare ora, senza pensarci troppo! Sei pronta a salvarteli?

Ladylike 2.0

Midi skirt + sweater + heels

Un po' sciura, un po' lady teen: l'accoppiata midi skirt + sweater oversize non manca mai tra i look street-style delle capitali della moda. L'importante è aggiornarlo sempre, magari aggiungendo una spilla o... anche riprendendo le stampe psycho hippie.

Pantsuits ma... over è meglio!

Pantsuit over + blazer coord

Classicone indiscusso ma sempre stiloso, il completo, è la scelta comfort zone che non ti fa mai sbagliare. Quest'anno lo street-style Usa apprezza quello over, meglio se con le spalle importanti. Che dire se non "American dream!"?

Sporty chic

Hoodie + skirt + flat shoes

Nessuna limite e barriera, indossare gonne e felpe sportive insieme a un paio di ballerine si può. Attenzione alle proporzioni però.

Strike a pose all day long... anche in corsa!

Silk dress + sneakers + handbag

Sulla scia dell'athleisure, lo street-style look non si risparmia! A New York il silk dress si fa più strong e solca le vie metropolitane a gran passi con sneakers dai colori vibranti. Al touch cool ci pensano gli accessori e i dettagli, come i charms attaccati alla borsa (molto Jane Birkin mood, ndr).

Lo street-style by New York cede alla jorts mania

Jorts + top + biker jacket + slingback

Tormentone dell'estate, i jorts, conquistano le cool girls anche durante la settimana della moda. Ne abbiamo parlato in passato, li puoi indossare in vari modi, ma se vuoi essere sicura di slanciare la figura scegli delle slingback. A qualche centimetro in più non si dice mai di no!

Practical (magic) woman

Shirt over + sheer skirt + heels + shoulder bag

Qui c'è tutto: praticità, stile, freschezza e uno dei colori hot della prossima stagione: il burgundy. Da tenere nell'armadio per i prossimi mesi anche la midi sheer.

L'urban style con hype (e "ugly shoes")

Pants + T-shirt + finger shoes

Non per tutte ma, se sei un'amante dell'underground, questo look fa al caso tuo. Preso pezzo per pezzo è semplicissimo, ma la differenza la fanno le scarpe (ugly shoes?) e la borsa che dona un tocco vivace all'outfit total black.

Con l'abito in maglia è subito autumn vibe

Abito in maglia con dettagli 3D + shoulder bag

L'abito in maglia è statement ma... vogliamo parlare della combo colore? No, davvero... parliamone!

Per fortuna che c'è il trench

Trench + gilet + shorts + Mary Jane + white soks

«Temperature ballerine non vi temo», cit. Anche lo street-style della Grande Mela cede al fascino del trench. Così dall'estate, all'autunno è un attimo!

Lo street-style grida: «W il layering!»

Jeans + double shirt + mesh shoes + hat

Vuoi portare un paio di jeans e una camicia in modo diverso? L'influencer Emili Sindlev ti insegna a giocare con il layering. Anche i pezzi più basic fanno l'upgrade.

Very demure, very mindful

Caban + grey skirt + boots

Elegante e raffinato, questo abbinamento è da Upper East Side in piena regola e insegna a mixare e bilanciare le tonalità.

Se lo street-style chiama, lo slow morning trend risponde

Pants + shirt + hat-foulard + trench + slippers

Le giornate frenetiche si combattono con una buona slow morning routine! Minimal quanto basta, questo look ci ricorda innegabilmente le gemelle Olsen... e il loro The Row!