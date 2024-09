Tendenze rimandate a settembre: cappe e mantelle passano a pieni voti! 

A vvistate alle scorse passerelle dedicate alla fall-winter di quest’anno, cappe e mantelle spiccano per coolness tra i coat di stagione. Sei pronta a vestire i panni di una principessa metropolitana?

Gentle reminder: cappe e mantelle quest’inverno saranno un nice-to-have per distinguersi dal classico cappotto. Perché te lo diciamo adesso? È la stessa storia tutti gli anni: quando inizia settembre abbiamo voglia di dimenticarci del caldo per cominciare ad indossare il guardaroba autunnale che abbiamo rinnovato quanto basta, aggiornandolo per tempo. Se sei una trend setter... è normale! Nell’ottica del cambio di stagione ti sarai sicuramente preparata in anticipo sulle tendenze, magari salvandoti una wishlist very glamour. Di certo non mancano: scarpe, abiti, borse, pants, gonne… ma il coat? Se hai aspettato fino all’ultimo perché indecisa su quale puntare, non preoccuparti. Sei ancora in perfetto orario, ma se vuoi essere unforgettable ti consigliamo di optare su queste due alternative un po’... principesche!

Trench cape coat + boots + pochette

Cappe e mantelle sono oggettivamente contornate da un’aura fiabesca, romantica e, a tratti, teatrale (se hai visto Emily in Paris, ti ricorderai della lunga mantella del ballo in maschera, ndr). Nella storia della moda sono state fonte di ispirazioni di parecchi stilisti, tra cui Cristóbal Balenciaga ed Elsa Schiaparelli, comparendo più volte addosso ad attrici e first lady. Di fatto indossarle regala all’outfit complessivo un particolare fascino, quel twist in più che ti renderà indimenticabile anche tra le strade affollate di una metropoli.

Blazer cape coat + cowboy hat + boots + green handbag

Ora arriva il momento drama, perché il vero dilemma non è abbinarle ma scegliere il modello. Di cappe e mantelle ce ne sono di tutte le misure e di tutti i design. Per esempio, ci sono quelle corte dalla palette neutra portate in pedana dalla boho wave di Chloé. Quelle lunghe e sceniche di Dior, quelle architettoniche di Comme Des Garçon o quelle chic di Del Core. Ma a saltare all’occhio sono anche le mantelle con la fibbia di Ferragamo, quelle balloon di Jil Sander, quelle animalier di Marni o quelle british style di Khaite.

Alexa Chung con fur cape + jeans + red shoes

Insomma hai davvero un universo stilistico davanti per quanto riguarda cappe e mantelle. Ma, una volta superato lo scoglio del modello, ti assicuriamo che sarà tutto in discesa. A seconda della mise che indosserai sotto, il look complessivo potrà avere una declinazione sportiva, casual o più elegante. Giocare con i colori e con i materiali sta a te. Se ce lo chiedi, noi adoriamo i cape coat corti, che lasciano intravedere l'outfit e quei fantastici cuissard over the knee a cui stiamo facendo la corte da tempo. Qui te ne lasciamo qualcuna, adesso però immaginati la tua personale fiaba urbana. Il ruolo da protagonista è tuo!

Cappe e mantelle 1/10 Leather cape (TOTEME) 2/10 Cape coat in cashmere (THE ROW) 3/10 Mantella in denim (ZARA) 4/10 Cape coat con tasche (MACKINTOSH, via Farfetch) 5/10 Leather cape con colletto shearling (SUSANNA CHOW) 6/10 Trench cape coat effetto verniciato (MARIA VITTORIA PAOLILLO, via Yoox) 7/10 Wool blend cape (COS) 8/10 Mantella con collo di pelliccia (CAROLINA HERRERA) 9/10 Cape coat con bottoni (NINA RICCI, via Mytheresa) 10/10 Mantella trapuntata (BARBOUR)