Sì, la gonna in denim adesso è un must have: ecco le varianti più trendy

L a denim skirt non è mai stata così glamour. Lunga, corta, midi e non solo: scopri le versioni di tendenza da comprare online!

Che vita (e che moda) sarebbe senza il denim? Un tessuto storico, iconico, intergenerazionale. Democratico e camaleontico. Intramontabile, questo è poco ma sicuro. C’è anche da dire che, da qualche anno a questa parte, ha riconquistato la scena fashion con rinnovato carisma. Basti pensare al successo dei total look, per esempio. Oppure alla frequente presenza di capi in denim sulle passerelle e nelle collezioni dei più svariati brand moda, compresi i più blasonati. A proposito di capi: quest’estate ha sancito il grande trionfo della gonna di jeans e possiamo dire con certezza che per l’autunno inverno 2024 sarà tra i must have delle it-girls. Sì, ma quale tipologia esattamente? Ecco, se ti stai ponendo questo interrogativo, sei nel posto giusto. Abbiamo preparato una lista delle denim skirts più trendy del momento, corredata da proposte che puoi subito acquistare online. Devi solo scegliere!

LEGGI ANCHE - New York Fashion Week Primavera Estate 2025: le tendenze dalla Grande Mela

Maxi skirt

Il top del top, in questo momento storico, è la gonna di jeans lunga. Come minimo arriva fino alla caviglia, ma non mancano versioni che sfiorano a terra. E se in estate la combo obbligatoria è quella con top e corsetti, con l’autunno entrano in scena le camicie, le bluse, anche le maxi felpe e i blazer. Lo spacco è tra i requisiti considerati indispensabili dalle fashioniste; meglio se centrale e piuttosto profondo.

Denim longuette + camicia

LEGGI ANCHE - Buona notizia (?): sta arrivando la trench season

Ampia e svasata

Sempre a proposito di gonne jeans lunghe, anche le versioni ampie e svasate meritano una menzione. Perché stanno conquistando crescenti consensi e la previsione è che proprio in quest’autunno 2024 ci sarà un ulteriore incremento di richieste. Soprattutto da parte di chi ha un debole per lo stile boho chic e lo stile hippie. Te ne mostriamo una con l’elastico in vita e gli orli sfrangiati, molto interessante!

Minigonna di jeans

Sei un fan della classica minigonna di jeans tubolare e aderente? Perfetto: è tornata a sua volta in auge. Corta e anche cortissima, se preferisci. Da abbinare a qualsiasi capo ti piaccia, inutile fare esempi perché non ci sono esclusioni di sorta. Il modello che ti mostriamo è reso particolare dalla vita arricciata con doppio bottone, che tra l’altro aggiunge un plus di comodità.

Denim skirt + giubbotto + calzettoni e mules

LEGGI ANCHE - Dalla nuova collezione sposa di Atelier Emé alla campagna Zalando AI 2024: fashion recap della settimana

Gonna a pieghe

Le reginette dello street style amano sempre di più la minigonna di jeans a pieghe, egregia rappresentante dello stile preppy ma che si po’ inquadrare anche nell’estetica tenniscore. Sfiziosa, sbarazzina e sensuale a modo suo, una gonna del genere si adatta alle più differenti silhouette e permette di creare i più svariati look. Te ne mostriamo una che va letteralmente a ruba!

Al ginocchio

Ma chi l’ha detto che le vie di mezzo non vanno bene? La gonna midi in denim è la dimostrazione del contrario: piace ai Millennials come alla Gen Z, cambia mood a seconda degli abbinamenti, rivelandosi perfetta nei più svariati contesti. Puoi indossarla in ufficio, all’università, nel tempo libero. Anche di sera, elevandoti su un paio di décolleté e completando l’opera – per esempio – con un blazer. Fidati, te ne innamorerai.

Effetto used

Infine, la gonna in denim con effetto used. Ergo, distressed. Per capirci ancora meglio: strategicamente strappata e appositamente usurata. Un po’ grunge, un po’ rock. Sempre grintosa. E noi abbiamo pescato un modello dal design asimmetrico e dal lavaggio chiaro che decisamente non lascia indifferenti!

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.