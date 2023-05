G li outfit total denim protagonisti della primavera estate 2023. Una tendenza che ereditiamo dagli anni Duemila e diventa sinonimo di creatività: andiamo molto oltre jeans e giubbotti!

Era il 2001, era il red carpet degli American Music Awards. Britney Spears e Justin Timberlake, allora innamoratissimi, hanno fatto la loro apparizione sul red carpet con un look combinato denim+denim. Diventando il perfetto simbolo di una tendenza che ha contributo a definire gli stilemi degli anni Duemila. E dal momento che proprio quel periodo è oggi prolifica fonte d’ispirazione, vedi in primis l’estetica Y2K, non poteva che ritrovare carisma anche il total denim quale tendenza top della Spring Summer 2023.

Le regole d’oro

La tendenza denim+denim è stata rilanciata sulle passerelle nel 2022; il passaggio nello street style, però, è avvenuto gradualmente. E adesso, proprio in questa primavera/estate 2023, siamo al culmine. Come dimostrano concretamente celebs e influencer. Creare un perfetto outfit total denim? Semplice, a patto di rispettare qualche regola piccola ma d'oro.

Quanto a colori, da prediligere è il blu nelle sue svariate gradazioni. È possibile sceglierne una soltanto per l’intero look o combinarne diverse, però evitando stacchi netti. E ancora, possiamo puntare sul jeans-dalla-testa-ai-piedi oppure indossare un capo che “spezzi” l’insieme, regalando movimento. Per esempio un top o una t-shirt.

Preferibile, d’altra parte, è che l’elemento in questione non abbia un ruolo di primo piano; pantaloni, gonne e capospalla, per intenderci, devono essere in denim. Bene, anzi benissimo i contrasti di design e volumi. Per esempio l’abbinamento tra i baggy o i boyfriend jeans – entrambi dalla vestibilità molto ampia – e il giubbotto slim fit.

Camicia in denim + jeans

(Molto) oltre giacche e pantaloni

Dici denim on denim e vengono subito in mente i jeans e il “giubbotto di jeans”. Ma un’altra cosa bella di questo trend è che ci porta a scoprire le altre traiettorie dell’iconico tessuto. Le fashioniste amano le gonne lunghe, i cargo e i parachute pants in denim, tanto per cominciare. I brand cavalcano altre due tendenze, quella del corsetto e del reggiseno in vista, per allettarci con proposte ad hoc.

E poi le camicie, gli abiti, le minigonne di jeans e gli shorts, con la loro impronta easy e sbarazzina. Da monitorare anche il blazer e il trench in denim; quest’ultimo, soprattutto, ha tutte le carte in regola per diventare una nuova ossessione fashion.

Abito in denim + camicia

Il ruolo degli accessori

Parlavamo prima di movimento: ebbene, proprio in tal senso gli accessori sono FON-DA-MEN-TA-LI quando si tratta di total denim. Scarpe e borse, ma anche foulard e gioielli devono essere note di colore ben visibili. Nero e bianco sono le eccezioni, ovvio.

Comunque, gli accessori hanno il compito di farsi notare, regalare ulteriore personalità al look, riflettere al meglio i gusti personali. In primo piano, dunque. E no, non c’è il rischio che “offuschino” il look denim+denim. Anzi, lo sottolineano.

Completo giubbotto cropped in denim + jeans

Concludiamo in bellezza, con una gallery 100% denim!

1/11 Jeans boyfriend (DIESEL) 2/11 Corsetto in denim (H&M) 3/11 Minigonna con orlo ricamato (PEPE JEANS) 4/11 Abito smanicato in tessuto denim jacquard (ETRO) 5/11 Top in denim (MIU MIU) 6/11 Gonna lunga a vita alta (CALVIN KLEIN) 7/11 Camicia in denim con colletto alla coreana (TOMMY HILFIGER) 8/11 Jeans cargo a vita bassa (PULL&BEAR) 9/11 Abito midi con colletto e bottoni (GUESS) 10/11 Giubbotto in denim (MOTIVI) 11/11 Trench in denim (ZARA) PREV NEXT