Il denim vince ancora: anche Chiara Biasi entra a far parte del team

C hiara Biasi ci svela la sua (e la nostra) ossessione per il denim con un look che presto proveremo tutte!

Cargo e super chic: Chiara Biasi ci regala la tuta denim che tutte dovremmo indossare, sfoggiando su Instagram un look che anticipa i prossimi trend. Esperti e stilisti sono concordi: l’estate 2023 sarà all’insegna del denim, con tantissimi capi e look total da indossare in ogni occasione.

Che il denim fosse fra i protagonisti indiscussi della stagione ce ne eravamo accorte già da tempo, quando sulle passerelle erano spuntati look con jeans dalla testa ai piedi. Un tessuto amatissimo dai designer e declinato in innumerevoli versioni, così tante che elencarle tutte sembra quasi impossibile.

I trend sembrano dirigersi verso il total look, con tute come quella di Chiara Biasi, ma anche abiti e camicie. Largo spazio pure ai denim con le tasche a vita alta e ai classici jeans con strappi a vita bassa. Il segreto, come sempre, sta negli abbinamenti, fra bralette, blazer e camicie.

E se il jeans resta un capo passepartout è anche vero che trova sempre il modo di rinnovarsi, con tante versioni che presto conquisteranno i nostri armadi. L’estate infatti sfoggeremo alcuni modelli molto particolari, da provare e abbinare, per innamorarsi, ancora una volta, del denim. Tornano ad esempio di moda i cargo, i pants icona degli anni Duemila e della musica hip hop. Un capo particolare da indossare con crop-top, sneakers e bomber oppure con un elegante giacchino bouclè.

Largo spazio pure ai jeans oversize con un fit ampio e comodo. Il segreto per indossarli al meglio è giocare con i volumi, fra mini e maxi, optando per giacche, trench e camicie. Si ispira invece all’estetica 2YK il jeans con la riga, l’ideale per creare look sbarazzini. Scegli il fit che preferisci e differenzia il tuo denim in base alla riga, puntando su una cucitura con doppia battuta o borchie. Per uno stile classy indossa una camicia di lino maschile, mentre per un outfit cool scegli un micro top.

Infine nell’armadio arriva il dirty denim con jeans strappati, sporcati ad arte e rovinati che sembra siano stati sottoposti a fin troppi lavaggi. L’effetto used è ormai un trend in ascesa da abbinare con dei capi che siano super clean per un contrasto molto affascinante. Dopo aver trovato il tuo jeans dirty preferito indossalo con un bel top dal bianco ottico: l’effetto ti stupirà!