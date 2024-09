Buona notizia (?): sta arrivando la trench season 

S tatement indiscusso della mezza stagione, il trench torna protagonista nel guardaroba con abbinamenti contemporanei dal twist divertente. Così l’umore migliora anche in una giornata di pioggia!

Dici settembre e pensi subito una cosa: the trench season is coming! Le temperature si stanno (finalmente?) abbassando e, che questa sia o meno una buona notizia, le summer addicted devono iniziare a mettersi il cuore in pace perché il cambio di stagione è ufficialmente alle porte. Certo nelle prossime settimane archivieremo gradualmente micro top e bikini, ma su con il morale: la moda regala sempre grandi soddisfazioni e proibisce il malumore anche in caso di pioggia!

Trench + jeans + cowboy boots

Il trench di fatto è un capo jolly che sta bene con e su tutto. È quel tipo di capospalla che aggiunge personalità al look, a prescindere dalla sua linea. La sua crescente popolarità, partita grazie al lancio del classico modello di Burberry, ha infatti permesso a questa giacca di raggiungere il famoso titolo di “cult”. Contraddistinto da una silhouette pulita, il trench puoi benissimo considerarlo come una tela bianca che aspetta solo di essere dipinta dall’outfit che sceglierai.

Green trench coat + skirt + shirt + ballet flat shoes e white soks

Se proprio dovessimo trovare un effetto collaterale del trench è che causa dipendenza. Proprio perché fitta perfettamente con la maggior parte dei trend, una volta indossato è difficile liberarsene. Se poi a questo aggiungiamo le mille mila declinazioni di questo capospalla, l’addiction è assicurato. Quando si parla di trench infatti il primo che di sicuro ti può venire in mente è quello iconico doppiopetto beige, con cintura in vita. Ma in realtà esistono parecchie altre versioni che bene si adattano a uno stile contemporaneo.

Zina Charkoplia in cape trench

Chiaramente, come accade per altri pezzi del guardaroba, anche il trench passa costantemente sotto il radar della moda. Per questo da una stagione all’altra può subire delle piccole variazioni di silhouette. Per esempio, può ampliare le spalle, può accorciarsi drasticamente, come può rivisitare il collo, trasformandolo in una cappa. La palette colori invece di solito rimane sui toni neutri ma talvolta può puntare anche su qualche colore vivace, soprattutto se il materiale di base è il vinile o la pelle.

Burgundy trench + pants + red shoes

Per quanto riguarda gli abbinamenti da mettere sotto al trench non hai che l’imbarazzo della scelta! Come ti abbiamo detto, puoi davvero sbizzarrirti portandolo anche solo come mini abito (p.s.: vai a vedere il look di Kendall Jenner da Gucci). Oppure scegli le tuo combo preferite e portale insieme a dei mocassini, ballerine o boots. C’è da aggiungere altro? Qui sotto trovi alcuni dei nostri prefe. Wishlist tra 3, 2, 1... go!

Trench 1/10 Layered double-breasted trench (COS) 2/10 Sand trench coat (MANGO) 3/10 Maxi trench in twill con cintura (H&M) 4/10 Trench corto con cappuccio rimovibile (ZARA) 5/10 Trench coat plissettato (SANDRO) 6/10 Trench in cotone e seta con colletto (TOTEME) 7/10 Trench corto oversize con maxi cintura (BALENCIAGA, via Net-A-Porter) 8/10 Trench midi (MAX MARA) 9/10 2-Way layered trench (DUNST) 10/10 Trench in ecopelle (PINKO) PREV NEXT