S ono gli accessori perfetti per le mezze stagioni, impreziosiscono anche i look più semplici e rappresentano un'infinita fonte d'ispirazione. È giunta l'ora di arricchire la nostra collezione!

Se ci pensi, è incredibile quanto un “pezzo di stoffa” possa fare la differenza. Ma del resto, foulard e stole ci piacciono proprio per questo. Sono accessori quasi magici, che giocano un ruolo tutt’altro che secondario nella creazione degli outfit. Raccontano di noi, rendono semplice la personalizzazione, portano una ventata di colore e fantasia. Sono versatili e anarchici; se da un lato si abbinano facilmente agli altri elementi che compongono il look, dall’altro non c’è alcun obbligo in tal senso. Ergo, diventano anche protagonisti di contrasti netti e glam. Si posano lievi sulle spalle (e sui capispalla), possiamo lasciarli morbidi intorno al collo o stringerli con un nodo. Usarli come cappelli o per legare i capelli. Non solo nelle mezze stagioni, ma tutto l’anno si rivelano preziosi alleati fashion. E se sei a caccia di foulard e stole da comprare online, per arricchire la tua collezione, dai un’occhiata qui. Scommettiamo che queste proposte ti saranno d’ispirazione?

Stola in seta

La stola in seta entra in scena (preferibilmente) dopo il tramonto, svelando tutta la sua grazia. La combo con un long o midi dress è infallibile, un grande classico. Ma sperimenta anche altri abbinamenti, magari nel segno de mix&match. Avevi mai pensato, per esempio, di indossarla con un top e i jeans skinny?

Stola da cerimonia

… Ma se parliamo di stole e grandi classici, non possiamo non parlare di look da cerimonia. Perché in simili contesti, e quando si tratta di capi senza spalline o piuttosto scollati, la stola è praticamente indispensabile. Anche per una questione di bon ton. Quale scegliere? Con il monocolore non si sbaglia mai e, quanto a nuance, si gode di un altro grado di libertà. Chi preferisce le fantasie, si mantenga invece sul low profile. Una delicata stampa floreale è l’optimum.

Foulard animalier

Cambiamo completamente genere. Cercando foulard e stole da comprare online, è facile imbattersi nelle fantasie animalier. I foulard di questo tipo catturano subito l’attenzione, regalano un twist grintoso al look e allo stesso tempo permettono di scansare il rischio di eccessi. Conclusione: per noi è sì, soprattutto se abbinati alle giacche di pelle nera!

Foulard piccolo

Il foulard piccolo, da annodare al collo, è tornato in auge. Si chiama anche strozzacollo, lo sapevi? E a dispetto del nome un po' "minaccioso", è un’impeccabile nota di stile. Che può essere casual o più elegante, dipende dal modello e dalle occasioni. Le tendenze del momento coincidono con i colori brillanti e vivaci, non ci sono dubbi. Abbinalo a una camicia e farai centro.

Bandana

Il ritorno in scena del foulard da collo si è tradotto anche nella riscoperta della bandana. Le sue origini vanno ricercate nel West, nell’epoca dei cowboy e dei banditi. Tra gli anni Settanta e Novanta l’iconico fazzoletto in cotone ha fatto furore, anche tra le celebrities. A un certo punto, però, è sembrato fosse irrimediabilmente finito nel dimenticatoio. Invece le reginette dello street style, anche grazie agli input di diversi designer, se ne sono innamorate. Bandana alla riscossa!

Stola di lino

La stola di lino è un passepartout: valorizza qualsiasi outfit, da giorno o per la sera, e si rivela una preziosa alleata soprattutto in primavera e in autunno. Ma anche in estate, quando si fa una certa ora e l’aria si rinfresca. Per sfruttare al massimo la versatilità di questo accessorio, saggia scelta è una tinta unita. E se con il nero non si sbaglia mai, tutti gli altri colori sono una tentazione da assecondare.

Foulard paisley

Di origini persiane, il paisley è tra le stampe più antiche e tuttora diffuse. Si tratta del celebre motivo a goccia chiaramente ispirato alla natura, per intenderci meglio. Il foulard paisley è un evergreen che mette d’accordo tutte le generazioni, anche in virtù degli infiniti giochi cromatici che permette di creare. Come infinite sono le interpretazioni possibili. Un foulard del genere può risultare estremamente elegante e formale o, al contrario, super easy. Provare (davanti allo specchio) per credere.

