I l "collarino" arriva da lontano e ha una storia affascinante alle spalle. L'abbiamo riscoperto e lo amiamo follemente, nelle sue tante versioni.

Il collo è scoperto, idem (quasi sempre) per le braccia. Le spalle passano spesso in primo piano, così come la scollatura. Con gli outfit della bella stagione, insomma, i jewels diventano indispensabili. E tra le tendenze gioielli, ecco che la collana choker conquista il podio della primavera estate 2023. Un must have a pieno titolo, grazie anche alle sue numerose apparizioni in passerella e alle sue infinite declinazioni. Una novità? Affatto. Una riscoperta, piuttosto. Con un glorioso passato alle spalle, che racconta tante storie diverse.

Collarino choker

Una collana che arriva da lontano

Le origini del "collarino" choker ci portano nella Francia del Settecento, all’epoca cioè in cui le donne annodavano dei laccetti rossi intorno al collo in memoria di chi era finito vittima della ghigliottina. Gradualmente ha perso questa valenza simbolica e dalla metà dell’Ottocento è diventato l’accessorio per chi non disponeva di grandi mezzi economici. Quel nastro in velluto, nero ma anche di altri colori, faceva la sua figura. Era chic.

Talmente chic da conquistare anche le nobildonne e il mondo della danza classica. Inevitabilmente, hanno preso forma altre declinazioni. Anche luxury. Nel tempo i choker fatti di perle, oro e pietre preziose sono apparsi anche al collo di parecchie celebrità. Tra cui Marilyn Monroe, Liz Taylor, Lady Diana. Negli anni Novanta, un’altra inversione di tendenza: è tornata in scena la collana choker più easy, stavolta nella versione grunge. Quindi di cuoio, di plastica, di corda sottile. E parallelamente hanno riacquistato carisma i collarini di velluto e raso.

Poi è arrivato un momento di down, l’accessorio in questione ha rischiato di finire nel dimenticatoio. Invece no. Passo dopo passo, non solo è tornato in auge per quanto è diventato virale.

Collarino choker "grunge" in cuoio

I choker più trendy del momento

Sì, ma quale collana choker scegliere per questa primavera estate 2023? I girocolli più trendy del momento sono quelli in velluto, seta e pizzo, arricchiti da ciondoli o fiori 3D. Anche “teatrali”, riconducibili all’estetica gothic chic. Si aggiungono i modelli realizzati con perle artificiali e perline, nonché pietre colorate (anche formato maxi).

Le fashioniste hanno inoltre un debole per i choker bold in acciaio o argento, che si fanno notare eccome. C’è poi la combo cuoio e borchie, per un’impronta rock. Ci sono i girocolli rigidi e scultorei, quelli multicolor. C’è da perdere la testa.

Per chi vuole alzare il tiro – magari in occasione di una cerimonia o una serata speciale - si spalancano le porte del Paese delle meraviglie: collarini prodotti con i materiali più preziosi, il cui costo lievita ma a fronte di un impatto degno di nota.

Collarino in strass

Come indossarlo: una sola regola

Con un long o mini dress, un top scollato, un blazer, persino una semplice canotta: ci sono mille modi per indossare la collana choker, possiamo semplicemente basarci sul nostro stile. Ma c’è anche una regola, una soltanto. Il collarino esige di essere valorizzato. Protagonista.

Quindi NO a capi che lo coprono, sia pur parzialmente. E NO all’abbinamento con altre collane, a meno che non si tratti di due choker minimalisti e uguali oppure di un choker e una collana lunga ma sottile.

Choker in metallo rigido

Dulcis in fundo, la nostra selezione di collane choker per la primavera estate 2023!

1/10 Girocollo in velluto con ciondolo tempestato di cristalli (SWAROVSKI) 2/10 Choker J'Adior in metallo con finitura oro anticato e nastro in gros-grain nero (DIOR) 3/10 Collana in acciaio Ip Gold (BREIL) 4/10 Choker in perle sintetiche con pendente (BIJOU BRIGITTE) 5/10 Collana choker in argento 925 (GIOVANNI RASPINI) 6/10 Girocollo in acciaio inossidabile con logo monogram (TOMMY HILFIGER) 7/10 Choker con fiore 3D (STRADIVARIUS) 8/10 Choker in velluto con catenelle (H&M) 9/10 Collarini rigido in argento placcato oro (PDPAOLA) 10/10 Chocker in metallo, perle e strass (CHANEL) PREV NEXT