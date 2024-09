I charms per borse parlano di noi: le idee più glam da comprare online

L a prima ad avere l'idea è stata Jane Birkin. E adesso personalizzare la borsa con gli oggetti più disparati è diventata una passione irrefrenabile!

“Ho pensato fosse più divertente appenderci qualcosa. Così ci appendo l'orologio e tutti i miei braccialetti, quando cammino tintinnano”: queste le parole pronunciate parecchi anni fa da Jane Birkin nel corso di un’intervista alla CBS. Si riferiva all’iconica borsa che porta il suo nome e ai modi in cui la decorava. Ecco, possiamo dire che l’indimenticata Jane è stata la prima appassionata di charms per borse. Una passione, d’altro canto, che da lei hanno ereditato parecchie it-girls nel corso del tempo. Ma che è letteralmente esplosa un paio di anni fa. Complici anche alcune celebri maison.

Durante le sfilate Primavera Estate 2024, Balenciaga ha mandato in passerella maxi bag decorate con portachiavi, moschettoni, lucchetti, chiavi, catene e catenine. Poi Miu Miu ha rilanciato mostrandoci bauletti con i manici adornati per mezzo di cordoncini, braccialetti, persino collari per cani. Un’onda creativa cavalcata anche da Hermès e Bottega Veneta. Nonché da un esercito di fashionist*. E adesso, appunto, il trend dei charms per borse è più forte che mai. Piace – soprattutto alla Gen Z – per un motivo molto semplice: la personalizzazione. Che sia di marca oppure no, luxury oppure no, in questo modo la borsa è più “vissuta” e parla di noi. Diventa un pezzo unico, anche un pezzo della nostra storia e del nostro modo di essere. Possiamo sbizzarrirci, liberare la fantasia, cambiare decorazioni a seconda dell’umore. Scegliere ciò che ci pare, anche foulard, cinturini, spille. E se sei a caccia d’ispirazioni, ecco una selezione ad hoc per te: charms per borse da comprare online!

It-bag decorata con portachiavi e foulard

Portachiavi in metallo smaltato

Cominciamo da un portachiavi per borse, o meglio: è un portachiavi “normale”, ma che si adatta perfettamente a qualsiasi borsa. In metallo smaltato, ci piace perché è coloratissimo e può quindi facilmente richiamare i più svariati outfit. Nonché ravvivare qualsiasi borsa.

Moschettone colorato

Se ti è capitato infinite volte di affondare letteralmente le mani nella borsa, cercando le chiavi senza successo, sei una di noi. E il trend dei charms per borse ci aiuta a risolvere il problema una volta per tutte, dimezzando così i possibili attacchi isterici. Una parola sola: moschettone. Metti in ordine le chiavi, lo attacchi alla borsa e il gioco è fatto. Se colorato è meglio. PS: ci sono anche moschettoni a forma di cuori e stelle!

Mini peluche

… E poi vabbè, entra in gioco il peluche da appendere alla borsa. Mini ma anche no, nel senso che diverse fashioniste decidono di eccedere un po’ con le dimensioni. Ne abbiamo trovato uno che è assolutamente delizioso, anzi guarda bene: volendo, ce ne sono moltissimi.

Hand bag decorata con peluches e collanine

Portachiavi con cuore

Se ci metti il cuore, è sempre una scelta azzeccata. Fuor di metafora, il portachiavi a forma di cuore merita un posto speciale tra i charms per borse. Come quelli portafortuna, per esempio con coccinella o quadrifoglio. Guarda questo portachiavi Morellato, accompagnato da una piccola chiave: interessante messaggio!

Collana colorata

Il cordino è ormai un must a proposito di accessori per cellulari. Ma la collana di perline colorate può anche essere un perfetto charm per la borsa, ci avevi pensato? A questo proposito, il nostro suggerimento è quello di puntare sul colore. Anzi, sui colori.

Cool girls con bags personalizzate

Portamonete

Tra gli accessori per borse, da appendere anche in segno di personalizzazione, mettiamo pure il portamonete. Possibilmente dalla forma originale e dall’allegria contagiosa. Che poi diciamolo: si rivela anche parecchio utile!

