Basta una T-shirt di Topolino per fare un look(?)

S embrano essere scoppiati il Disneycore e la Mickey mouse mania! Chi l’avrebbe mai detto che per essere cool bastasse una T-shirt di Topolino...

C’era una volta in un castello parigino una giovane ragazza alla moda con… una T-shirt di Topolino? No, non ti stai sbagliando, anche se la fiaba era un po’ diversa da così. Ma il brand Coperni - poco più di una settimana fa - ha deciso di riscrivere la storia proprio nella patria del Once Upon a Time, sancendo il definitivo via del Disneycore. Considerato poi tutto il buzz online per via di una certa maglietta con Mickey Mouse (forse acquistata su Vinted e poi portata proprio in passerella), il marchio guidato dal duo Sébastien Meyer & Arnaud Vaillant ci ha fatto riflettere su una questione: basta davvero indossare un capo-merchandising con orecchie per essere cool?

Jorts + blazer + T-shirt Topolino + handbag

Al di là dell’acquisto sull’app second-hand della T-shirt con Topolino da parte di Coperni, la Disney mania non è certo la prima volta che seduce la moda. Tanto meno quello di pochi giorni fa non è stato il debutto in pedana del nostro amico di infanzia Mickey Mouse. Dal 2000 in poi, infatti, numerosi brand come Moschino, Marc Jacobs, Gucci, Supreme, Dolce&Gabbana, Comme Des Garçons o Maison Margiela hanno stretto collaborazioni artistiche con Topolino, imprimendo la sua figura sopra a svariati capi da collezione. Insomma, se fai una breve ricerca, troverai cappellini, gonne, scarpe custom, borse e tantissime magliette. Sappiamo però che questo non basta per convincerti ad uscire di casa con un top con l’effige del personaggio Disney. Quindi ora ti snoccioliamo qualche references con cui, siamo sicure, otterremo la tua piena attenzione. Per il momento: trust the process!

Indossare una T-shirt con Topolino non è un gioco da bambini. D’altra parte te lo dimostrano anche it girls come Gigi Hadid, Irina Shayk e Lily Collins. Ma anche Margot Robbie, Rihanna, Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker o Victoria Beckham (sì, per davvero), che hanno deciso di indossare questo capo durante le loro uscite street style. Visto che ora sarai sicuramente più interessata, vorrai anche sapere come portare al meglio questa maglietta. In realtà è più facile di quanto pensi, perché puoi combinarla praticamente con tutto. Giustissima sopra a pants casual e jeans, ma altrettanto top con gonne check, midi in pelle o micro shorts indossati con gambaletti alti e trench.

Boots + black jeans + T-shirt Topolino + shearling coat

C’è una frase di Walt Disney che dice: «se puoi sognarlo, puoi farlo!». Quindi basta una T-shirt di Topolino per fare un look? Noi rispondiamo di sì. Ora non ti resta che cercare la tua maglietta Mickey Mouse. Chissà che su Vinted tu non riesca a trovarne una come quella di Coperni, in caso contrario eccoti una selezione da favola…

T-shirt Topolino 1 / 8 1/8 T-shirt Topolino blu (UNIQLO) 2/8 T-shirt vintage (DISNEY X GUCCI, via Vestiaire Collective) 3/8 Maglietta con sagoma Topolino (PULL&BEAR) 4/8 T-shirt Topolino (DISNEY) 5/8 Maglietta Mickey Mouse (PRIMARK) 6/8 T-shirt nera con stampa Topolino (H&M) 7/8 Maglietta a righe con Mickey Mouse (DESIGUAL, via Zalando) 8/8 T-shirt Topolino con borchie (ANIYE BY) PREV NEXT