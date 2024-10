Diy mania: ora personalizzare le sneakers è trendy!

P erline, fiocchetti, charms e nastrini, la passione delle custom shoes sta spopolando su TikTok. Adesso anche le sneakers hanno una nuova veste... e la scegli tu!

Già lo sai: l’autunno chiama irrimediabilmente le sneakers all’appello. Siamo sicure che da buona trainers addicted ti sei preparata in anticipo mettendo le mani (e i piedi) sul tuo modello trendy preferito. Eppure ti andrebbe di fare un upgrade? Tranquilla, niente di impossibile e TikTok te lo può confermare. Sul social cinese, infatti, sta spopolando una particolarissima pratica creativa che, passo dopo passo, ti farà distinguere tra tutte le sneakerhead presenti in città! Di cosa parliamo? Delle sneakers diy, ma andiamo per gradi.

Visto e considerato che ora abbiamo ottenuto la tua attenzione, sarai curiosa di sapere in cosa consiste questo level-up. Ebbene si tratta a tutti gli effetti di una personalizzazione. O, come direbbero nel settore, si tratta di customizzare le tue sneakers come più ti piace.

Parafrasando Giovanni Muciaccia, questo è un art attack a tutti gli effetti. Il necessaire dipende dalle vibes che vuoi applicare alle tue scarpe. Però dando una rapida scrollata alle bacheche social, possiamo dirti con certezza che pizzi, fiocchetti, charms e nastrini sono gli items che vanno per la maggiore.

Come ti abbiamo anticipato, su TikTok basta filtrare la ricerca usando l’hashtag #customsneakers per rimanere ipnotizzati dalla marea di “do it yourself” che ti capiteranno sotto gli occhi. Per questa tendenza non c’è un modello di trainers più adatto di un altro, il solo limite sono i tuoi gusti (e la tua manualità, ma quella la puoi sempre affinare). Diciamo che se sei alle prime armi, puoi iniziare a sostituire le stringhe con un nastro di raso, applicando tra gli incroci un fiocchetto di perle o qualche pendente. Se invece con ago e filo non hai problemi, beh che dire. Tutto l’assortimento da merceria può fare al caso tuo!

Ora basta parlare, ti lasciamo alla visione di qualche video istruttivo. Siamo sicure che le tue prossime sneakers avranno un pattern davvero inusuale ma so stylish! Intanto qui sotto puoi scorrere alcuni modelli hot della stagione. Magari tra questi troverai la tua prossima tela…

