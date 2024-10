Amazon Prime Day Ottobre 2024: la wish list a prova di it-girl

L a maratona delle offerte Amazon è cominciata! Ti aiutiamo a scegliere i capi e gli accessori più trendy del momento, a prezzi super scontati.

Finalmente semaforo verde, è arrivata l’Amazon Prime Day Ottobre 2024! Sì, la Festa delle offerte 8 e 9 ottobre: centinaia di migliaia di offerte relative ai più svariati prodotti. Compresi capi di abbigliamento e accessori, naturalmente. Un’occasione imperdibile per portarsi avanti con lo shopping natalizio ma anche per dare una rinfrescata al nostro guardaroba. Come dici? C’è talmente tanta roba a prezzi super scontati che hai paura di non riuscire a scegliere nell’arco di questi due giorni? Beh, tanto per cominciare 48 ore non sono poi così poche. Anzi. Basta organizzarsi e ritagliarsi un po’ di tempo da dedicare alle tue sacrosante sessione di shopping.

Secondo, ci siamo qui noi! Per darti una mano a prendere le decisioni giuste, abbiamo selezionato 10 articoli tra grandi classici e tendenze moda. Che possono essere magnifiche idee regalo oppure acquisti personali. In ogni caso si tratta di proposte a prova di it-girl, garantito. Allora andiamo subito al sodo: connettiti, concentrati e procedi!

Jeans bootcut

I jeans non sono mai abbastanza. Ci sarebbe da comprarne un paio nuovo per ogni stagione, come minimo. Passando in rassegna le offerte dell’Amazon Prime Day Ottobre 2024 abbiamo scovato questi jeans Levi’s bootcamp modellanti effetto used, che slanciano le gambe e valorizzano le curve. Sono dotata di una panciera integrata e assolutamente invisibile. Molto, molto interessanti!

Felpa hoodie

La felpa con cappuccio non tramonterà mai. E soprattutto, noi non smetteremo mai di amarla. Caposaldo dello stile urban e casual, si presta egregiamente anche al mix&match: basti pensare alla combo con il blazer. Se poi è dotata di zip, merita una medaglia d'oro per la praticità e diventa assolutamente indispensabile nelle mezze stagioni.

Blazer con manica ¾

Per i blazer, vale lo stesso discorso fatto a proposito dei jeans: ne vorremmo a bizzeffe. E se stai cercando un modello diverso dal solito, ti accontentiamo subito: questo è caratterizzato da maniche a tre quarti e un taglio ispirato allo smoking. Super versatile, si rivela perfetto per qualsiasi contesto e momento della giornata: tutto dipende dagli abbinamenti.

Piumino leggero (ma non troppo)

Il piumino leggero conserva il suo posto d'onore tra i capospalla per le mezze stagioni. Molto bello questo modello firmato Tommy Hilfiger: bianco, essenziale, impeccabile. Che poi è leggero, sì, ma neanche troppo. Uno di quei capi che durano una vita e non deludono mai.

Trench corto

... Ma se parliamo di capospalla per le mezze stagioni, il trono e la corona spettano al trench. Non si discute. Stavolta, però, ci allontaniamo leggermente dalle versioni classiche e puntiamo su questa: un modello rosso, corto, slim. Decisamente cute!

Sneakers black&white

L'Amazon Prime Day Ottobre 2024 rappresenta anche il momento giusto per comprare un nuovo paio di sneakers in offerta. E noi abbiamo scelto queste scarpe Puma bianche con dettagli neri: per certi versi minimaliste, ma che non passano assolutamente inosservate. E stanno bene con tutto.

Stivaletti chelsea

Un grande classico, gli stivaletti chelsea alla caviglia. Scarpe senza tempo, e che da tempo hanno conquistato il titolo di must have. Anche perché si abbinano perfettamente a qualsiasi tipo di pantaloni - da quelli slim a quelli baggy - e formano un sodalizio glam pure con le mini gonne. Questi stivaletti donna chunky di Geox meritano la promozione, senza se e senza ma.

Zainetto

Ma quanto amiamo gli zainetti? Pratici, cool, versatili: sì, li amiamo tantissimo. Allora approfittiamo della Feste delle Offerte Amazon ottobre 2024 per arricchire la nostra collezione, no? Questo zaino donna Liu Jo è minimalista, ma allo stesso tempo reso particolare dalla chiusura metallica con dettaglio logo. Wow!

Borsa metallizzata

... Guarda cosa abbiamo trovato? Una magnifica borsetta Jw Pei in pelle vegana metallizzata, l'ideale per completare gli oufit da sera ma che possiamo tranquillamente indossare all day long. Una shoulder bag che conquista al primo sguardo, non c'è che dire!

Orecchini punto luce

Dulcis in fundo, gli orecchini punto luce. Che restano e resteranno nell'elenco dei gioielli da avere sempre nel portagioie, non si discute. Questi orecchini Swarovski a lobo figurano tra i più venduti su Amazon; bianchi, dal taglio round, con placcatura rodio... sono davvero ultra chic!

