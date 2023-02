G li abiti di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 ci ricordano perché amiamo così tanto la moda: i look potenti che ci hanno stregato

Gli abiti di Chiara Ferragni a Sanremo sono la dimostrazione di quanto la moda possa ispirare, rivoluzionare, persino cambiare il mondo. Ed è per questo che la amiamo. Dopo una lunga attesa l’imprenditrice digitale è finalmente salita sul palco dell’Ariston e non ha deluso affatto le aspettative.

Al contrario, ci ha dimostrato, ancora una volta, quanto la moda possa inviare, attraverso i look, messaggi potenti e forti. Nella prima puntata del Festival di Sanremo, Chiara ha indossato abiti indimenticabili, capaci di far sognare, ma soprattutto discutere e riflettere.

A partire da The Manifesto Dress by Dior, una vera e propria dichiarazione contro odio, sessismo e violenza. Un abito potente e unico che è stato accolto dall’applauso del pubblico. Per il suo esordio a Sanremo, Chiara ha infatti sfoggiato un elegante vestito nero con un corpetto sagomato e scollo a corolla, accompagnato da una stola bianca con una scritta: "Pensati libera". Un invito a tutte le donne che si sono sentite sbagliate, che sono state giudicate, che si sono messe da parte per qualcuno. Un claim che parla di libertà e femminismo.

Un racconto, fatto di forza e di coraggio, che Chiara Ferragni ha continuato con il secondo look. L’abito effetto nudo ha lasciato tutti senza fiato: un vestito a colonna nude coperto di micro cristalli, capace di avvolgere le forme dell’influencer, illuminando il suo corpo. Il messaggio è chiarissimo: “Non ho nulla da nascondere”. Un omaggio alla bellezza femminile e alla volontà di autodeterminarsi, al di là dei giudizi e dei pregiudizi che ancora sono legati al corpo delle donne.

Per arrivare al terzo look della Ferragni a Sanremo: una dichiarazione vera e propria contro gli haters. Un abito essenziale, bianco con ricamate delle scritte nere. Si tratta delle frasi che sono state pronunciate su Instagram contro l’imprenditrice digitale. Commenti cattivi sul suo aspetto, consigli non richiesti, giudizi sul suo essere mamme e donna.

Un viaggio unico, quello che ci ha regalato Chiara Ferragni, terminato con l’ultimo look sfoggiato a Sanremo 2023. Si tratta dell'abito Gabbia, costituito da una tuta di jersey con strass, letteralmente intappolata all’interno di una gonna che si ispira all’opera di Jana Sterbak. Un pezzo unico disegnato da Maria Grazia Chiuri che invita le nuove generazioni a spezzare le catene e liberarsi dagli stereotipi, guardando al futuro con speranza e convinzione. Un abito realizzato anche in versione mini per la piccola Vittoria, secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni.