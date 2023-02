A nche la moda è protagonista sul palco dell'Ariston. Gli oufit più glam di questa 73esima edizione del Festival di Sanremo? Ecco la nostra selezione!

Come sempre, il Festival di Sanremo e i suoi look sono stati preceduti da un’ondata di annunci, conferme e smentite, sorprese e indiscrezioni. Fa parte del gioco, la curiosità così arriva alle stelle. E finalmente l’attesa è finita: si è alzato il sipario su Sanremo 2023. Il piatto è ricco, Amadeus una certezza. Per 5 giorni ce le suoneranno e canteranno, letteralmente parlando. Ben venga, la storica kermesse ha ancora il potere di catalizzare l’attenzione di tutta l’Italia. Ci diletta, distrae, ci fa divertire. Riflettere, nei momenti opportuni. Però diciamolo: anche la combo Sanremo 2023 - look è un input non indifferente.

Posizionati davanti alla tv, passiamo attentamente in rassegna tutti gli abiti sfoggiati sul palco dell’Ariston. La moda è parte integrante dell'evento, praticamente da sempre. Gli artisti in gara, i conduttori, gli ospiti ne hanno piena consapevolezza e gareggiano a colpi di outfit. E noi siamo lì, giudici benevoli ma non troppo. Una manciata di secondi per promuovere o bocciare, lasciandosi guidare dal primo impatto. Ma poi è bene andare più a fondo: ecco quindi la nostra selezione dei più bei look di Sanremo 2023, sera per sera. Una raccolta di scatti arricchita dai nomi di stylist, designer e brand scelti dagli artisti in gara, insieme a tanti altri dettagli. Come farne a meno? Sanremo è Sanremo!

Sanremo 2023: i look della prima serata

Ammettiamolo: quando Amadeus ha annunciato che Chiara Ferragni sarebbe stata una delle co-conduttrici di Sanremo 2023, abbiamo subito pensato ai suoi possibili outfit. Lei non ha deluso le aspettative, facendo il suo esordio sul palco dell'Ariston con un abito manifesto dal messaggio forte: Pensati libera. Entrerà nella storia del Festival, senza dubbio. Touché.

Il nero resta una scelta evergreen, nelle sue infinite declinazioni stilistiche: lo confermano - oltre alla Ferragni stessa con la sua prima uscita - pure Anna Oxa, Marco Mengoni, Ultimo, Mahmood, Mara Sattei, Gianluca Grignani. E lo scettro della sensualità, in questa prima serata, spetta proprio a un look total black, quello di Elodie la cui immagine viene curata da Lorenzo Posocco, celebre stylist di Dua Lipa. L'artista, ormai è chiaro, ha trovato nella femme fatale la sua immagine ideale, e funziona alla grande. Mengoni stupisce con una mise 100% leather, seguito a ruota da Ariete che però punta anche sul colore e sulla moda genderless. Entrambi sono seguiti da Posocco.

Quanto ad Amadeus, è chiaro: alle giacche scintillanti ed eyecatching non rinuncia. Il suo compagno di viaggio Gianni Morandi preferisce invece un'eleganza tradizionale ma tutt’altro che monotona. Come Elena Sofia Ricci, raffinatissima e brillante, nel senso letterale del termine

C’è però da dire che Chiara Ferragni domina la serata, difendendo a spada tratta la dignità delle donne ma anche sfoderando un’inattesa audacia. I suoi abiti diventano messaggi, uno più dritto dell'altro. Col secondo abito, per poco non fa prendere un colpo a Morandi e lascia tutti a bocca aperta. Ma come, i capezzoli ostentati così? No, è solo un’illusione. Touché bis. Parlavamo di capi che brillano? Amadeus ed Elena Sofia Ricci non sono i soli, la moda sparkling imperversa anche tra i look di Sanremo 2023. Altri ingredienti irrinunciabili, i giochi di trasparenze. Come prima serata, non c’è male. Ma alzeranno il tiro, ne siamo certi.

CHIARA FERRAGNI

CHIARA FERRAGNI

Abito nero in taffetà di seta con corsetto drappeggiato e gonna voluminosa. Candida stola a contrasto (DIOR BY MARIA GRAZIA CHIURI)

CHIARA FERRAGNI

Long dress in tulle nude con decorazione trompe l'oeil (MAISON SCHIAPARELLI)

ELENA SOFIA RICCI

Abito blu notte con maniche lunghe tempestato di strass e pendenti (GIORGIO ARMANI)

ELODIE

Total black: catsuit nera vedo-non-vedo ed ecopelliccia effetto piuma (MAISON VALENTINO BY PIERPAOLO PICCIOLI)

MARCO MENGONI

Completo pantaloni e camicia in pelle nera, cintura con borchie dorate (VERSACE)

AMADEUS

Smoking con giacca tempestata di cristalli (GAI MATTIOLO)

GIANNI MORANDI

Smoking con giacca in velluto bordeaux (GIORGIO ARMANI)

CHIARA FERRAGNI

Tuta di jersey con ricami di strass e gonna di tulle ispirata all'opera di Jana Sterbak (DIOR BY MARIA GRAZIA CHIURI)

MARA SATTEI

Long dress in velluto nero con profonda scollatura a V (GIORGIO ARMANI PRIVÉ)

ARIETE

Blazer oversize rosso in pelle, camicia bianca e pantaloni in pelle nera (MARNI)

Getty Images 11/18 MAHMOOD

MAHMOOD

Blazer in organza nera trasparente con spalle strutturate, canotta bianca a contrasto e pantaloni neri (RICK OWENS)

BLANCO

Completo total white camicia-pantaloni con corsetto steccato color nude (DOLCE&GABBANA)

GIANLUCA GRIGNANI

Completo nero con applicazioni 3D sparkling (JOHN RICHMOND)

CHIARA FERRAGNI

Abito peplo bianco con frasi di disprezzo ricamate in perle nere (DIOR BY MARIA GRAZIA CHIURI)

ULTIMO

Total black con gilet dotato di zip (EMPORIO ARMANI)

ANNA OXA

Total black con giacca asimmetrica e lunga gonna a balze

gIANMARIA

Camicia bianca e pantaloni neri oversize con pinces (MSGM)

COMA COSE

Long dress tempestato di paillettes oro e completo tartan (VIVIENNE WESTWOOD)

La seconda serata

Sanremo 2023: look e momenti che si fanno sempre più interessanti. Gli outfit di Chiara Ferragni, nella prima serata, hanno lasciato il segno. Un testimone non facile da ereditare, tocca a Francesca Fagnani. Che tira fuori “la belva” che è in lei e regala subito meraviglie: attesa da Amadeus e Gianni Morandi, affronta la fatidica scalinata e si mostra in tutto il suo splendore con un abito in tulle nero effetto nude e una scollatura a dir poco vertiginosa. Una creazione Giorgio Armani Privé. Non l’avevamo mai vista così, Francesca. E ci piace da morire.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2023 comincia dunque bene. Anzi, benissimo. La Fagnani mantiene alto il tiro con i suoi due outfit successivi: un raffinato total black con top e pantaloni e un altro – magnifico – abito in cui gioca nuovamente la carta della scollatura da-infarto-ma-con-classe. C’ha preso gusto, impossibile biasimarla.

Il nero, dicevamo: anche in questa seconda serata, la fa da padrone. Ma diventa materia e colore di look che si fanno più arditi e/o sensuali, come quelli portati in scena da Levante, Sethu (futuristico), Rosa Chemical. Sul fronte opposto, il total white di Madame e degli Articolo 31. La scena non manca di accendersi di strass e paillettes: c’è chi dosa i bagliori – come la stessa Fagnani ma anche Giorgia – e chi invece abbonda. Come Paola&Chiara e Amadeus, le cui giacche ormai sono un simbolo di Sanremo.

Shari osa con l’animalier e divide gli animi, Colapesce e Dimartino indossano le vesti di gentlemen dei tempi andati. Drusilla Foer e Pegah Moshir Pour ci regalano emozioni con il loro intervento a difesa delle donne iraniane e anche con le loro mise dall’eleganza impeccabile. Il bordeaux, con quella sua teatralità quasi dolente, fa sempre effetto. Questa seconda serata ci ha catturati, da ogni punto di vista. Andiamo così.

Getty Images 1/15 FRANCESCA FAGNANI

GIORGIA

Completo shorts+top violet blue tempestato di strass - stivali neri stringati (DIOR BY MARIA GRAZIA CHIURI)

ARTICOLO 31

Total white: completi gemelli con giacca doppiopetto e pantaloni oversize (ICEBERG)

Total white: completi gemelli con giacca doppiopetto e pantaloni oversize (ICEBERG) Getty Images 4/15 FRANCESCA FAGNANI

FRANCESCA FAGNANI

Total black: pantaloni da smoking con fascia in raso e top cut out in velluto (GIORGIO ARMANI PRIVÉ)

DRUSILLA FOER E PEGAH MOSHIR POUR

Total look bordeaux: completo con pantaloni palazzo e abito con corpetto e gonna svasata (ATELIER EMÉ)

SHARI

Tubino midi monospalla leopardato e stivali leopardati (DOLCE&GABBANA)

COLAPESCE - DIMARTINO

Completi monocolore a contrasto (GAëLLE PARIS)

MADAME

Total white: abito robe manteau con ricami 3D e stivali cuissardes (OFF-WHITE)

LEVANTE

Total black: Tuta hot pants in pelle nera con collo a camicia arricchita da decorazioni floreali ton sur ton - Sandali platform (ETRO)

ROSA CHEMICAL

Total black: giacca con spille da balia e strappi, corsetto e cravatta in pelle, pantaloni a sigaretta (MOSCHINO)

TANANAI

Completo spezzato con giacca smoking borgogna (GUCCI)

Smoking con giacca sparkling oro su nero (GAI MATTIOLO)

GIANNI MORANDI

Smoking con giacca pied de poule (GIORGIO ARMANI) Getty Images 13/15 SETHU

SETHU

Total black: giacca maxi con tagli e applicazioni metalliche, pantaloni oversize con punte sporgenti laterali (ANNAKIKI)

FRANCESCA FAGNANI

Abito in tulle e pizzo con strascico e profonda scollatura illuminata da cristalli (GIORGIO ARMANI PRIVÉ)

PAOLA&CHIARA

Long dress in paillettes con maniche lunghe e cinture bustier DOLCE&GABBANA