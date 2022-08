C hiara Ferragni e Vittoria ci regalano il look matchy matchy più cool dell'estate in costume

Chiara Ferragni e Vittoria lanciano la nuova moda dell’estate, sfoggiando un look matchy matchy in costume. Le vacanze sono iniziate per i Ferragnez che, dopo la Puglia e la Grecia, sono volati a Ibiza per trascorrere qualche giorno di relax in famiglia.

Per l’occasione l’influencer ha voluto indossare un costume coordinato con quello della figlia Vittoria. Su Instagram, vediamo la piccola con un delizioso bikini del brand creato da Chiara Ferragni mentre sorride alla fotocamera. Il due pezzi indossato da Vittoria è nei toni del rosa, bianco e celeste, con l’iconico logo a forma di occhio azzurro con lunghe ciglia. A spiccare un dettaglio molto particolare: un nodo al centro del top.

Il bikini tie-dye della figlia di Chiara Ferragni si abbina alla perfezione a quello della sua mamma che ha invece optato per un costume intero, sempre della sua linea beachwear, con incrocio sulla schiena e logo sul petto. I look matchy matchy di Chiara e Vittoria è il nuovo trend che ha contagiato le star, con mamme e figlie famose pronte a vestirsi uguali.

Come creare un outfit di questo tipo? Non è la prima volta che su Instagram spuntano foto con look matchy matchy mamma e figlia. I coordinati si possono scegliere puntando sulla stessa stampa oppure su un pattern che richiami toni e colori. Qualche giorno fa, ad esempio, Elisabetta Canalis e la figlia Skyler Eva avevano indossato lo stesso bikini rosa e arancione sporty chic. Una tendenza a cui non rinunciano nemmeno celebrities come Beyonce e Kate Middleton.

Quest’ultima ci insegna a ideare un look matchy matchy scegliendo semplicemente gli stessi colori e abiti con tagli simili. Non è la prima volta che Chiara Ferragni punta su un outfit particolare abbinato a quello delle persone che ama. In passato infatti l’imprenditrice digitale era apparsa con una maglia a righe (che riportava la sua iniziale: “C”) identica a quella del marito Fedez, dei figli Vittoria e Leone, e persino del cagnolino di casa Matilda. Insomma, il matchy matchy è il modo giusto per divertirsi e sperimentare, soprattutto d’estate. Non solo con i propri figli, ma anche con il proprio compagno, ideando dei look di coppia perfettamente coordinanti, fra colori, stampe e tessuti.