L a MGA ha realizzato una capsule collection insieme alla celebre influencer e imprenditrice. L'eterna rivalità si arricchisce di un nuovo, appassionante capitolo.

Il film Barbie – ma c’era da aspettarselo – sta sfondando anche in Italia: solo nel primo giorno di programmazione, gli incassi hanno superato i due milioni di euro. Le Barbie ispirate al blockbuster stanno andando a ruba e la Mattel probabilmente uscirà da quella fase di “calo” che ha caratterizzato gli ultimi tempi. È ovunque Barbie mania. Lo dimostra anche il rinnovato successo dell’estetica Barbiecore e il boom di vendite dei sandali Birkenstock indossati da Margot Robbie in alcune scene. E la storica rivale no, non può certamente restare a guardare. Signore e signori, scende in campo la Bratz Kylie Jenner. La sfida è ufficialmente aperta e si fa parecchio interessante.

Un debutto assoluto

Si chiama Mini Bratz x Kylie Jenner ed è una capsule collection firmata dalla MGA e dalla nota influencer e imprenditrice. Un debutto assoluto: è la prima volta che le bambole in questione s’ispirano a una celebrità, ma MGA ha già annunciato che presto ne arriveranno altre.

“Kylie - ha affermato Jasmin Larian, direttore creativo di Bratz - incarna davvero tutto ciò che Bratz ha rappresentato sin dal suo inizio 22 anni fa: self expression, coraggio di osare e fiducia in sé stessi”. La collezione è composta da 6 mini-Kylie Bratzified che replicano fedelmente anche gli outfit sfoggiati dalla Jenner e diventati iconici.

La rivediamo dunque al Met Gala 2019, con il maestoso abito di piume lilla e cristalli by Atelier Versace (e chioma in tono); al Met Gala 2022, vestita da sposa per omaggiare il compianto Virgil Abloh. C’è poi la Bratz Kylie Jenner con l’abito nero dotato di corsetto e la corona di cristalli, outfit scelto per l’inaugurazione della mostra di Thierry Mugler nel novembre 2022. E altre tre versioni da vera femme fatale.

Mini Bratz x Kylie Jenner

Rivali da sempre

Barbie e le Bratz sono rivali da sempre. Cioè dal 2001, anno in cui queste bambole dallo stile alternativo e dai tratti volutamente esagerati sono state immesse sul mercato. Una guerra combattuta non solo in termini di vendite, ma che è passata anche da cause legali e reciproche accuse di plagio. Dalla moda, pure: basti ricordare, per esempio, le Barbie griffate Balmain e Yves Saint Laurent e le Bratz vestite da Gcds.

E adesso? La Bratz Kylie Jenner riuscirà a mettere in ombra Barbie? E chissà come la soave Margot Robbie, sotto i riflettori di tutto il mondo ormai da settimane, ha accolto l’avanzare della panterona Kylie. Ne vedremo delle belle.

PS: quella scena del film di Greta Gerwig, cioè le studentesse sedute intorno al tavolo (non scendiamo nei dettagli per non spoilerare), pare sia un easter egg. Cioè un riferimento proprio alle Bratz. E se le cose stanno così, è davvero una genialata.