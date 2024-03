Mai più senza… la gonna a palloncino!

S fiziosa, divertente e di tutte le misure. La gonna a palloncino sarà la skirt ufficiale di questa primavera. Sei pronta per il tuo back to 2010?

Un po’ coquette, un po’ boho e con una leggera estetica babydoll, la gonna a palloncino sta prepotentemente tornando di moda tanto che questa primavera siamo sicure: sarà un nice to have. È vero, non è un capo semplicissimo da indossare perché a prima vista non darebbe mai l’impressione di poter essere sfoggiata nel daywear. Ma non è così, anzi è proprio nel sua versione casual che da il meglio di sé regalando al look un twist fresco e sbarazzino adattissimo alla bella stagione in arrivo.

Gonna a palloncino + polo + blazer

Sarà la sua forma voluminosa, sarà che ne esistono davvero di tutte le misure, ma siamo dell’idea che almeno una gonna a palloncino dovremmo averla tutte nell’armadio. Dando un occhio ai social infatti abbiamo notato subito che molte it-girl la stanno rispolverando e… svecchiando. Perché sì, ci troviamo ancora una volta davanti al vecchio detto del “tutto torna”. In verità infatti il trend della bubble (o balloon) skirt aveva già spopolato a fasi alterne durante i primi dieci anni del 2000.

Ma quindi oggi come si portano le gonne a palloncino? Nel 2024 non dovrai limitarti a seguire un solo way to wear perché il moodboard da cui puoi attingere è molto ampio. Con una balloon skirt blu puoi per esempio creare un look interessante tra il preppy e lo sporty chic. Basta abbinarla a un blazer, a un maglioncino a V sopra una camicia di jeans (o anche a quadrettini) e completare il tutto con un paio di mocassini. Invece se vuoi essere casual, con quel je ne sais quoi alla francese, sceglila lunga e bianca e matchala con delle ballerine a rete, una T-shirt e una bag a mezzaluna. Così avrai un fascino classico ma rivisitato. Mentre lo charme da streetstyle post sfilata lo ricrei sfoggiandola sopra a un paio di pants!

Hai trovato una gonna a palloncino tutta fronzoli e merletti nel baule? Tirala subito fuori perché se ancora non te ne sei resa conto ti diciamo che hai fatto bingo. Qui si va di styling alla Miu Miu quindi via libera alla polo, alla giacca di suede o al bomberino in nylon. E ai piedi? Va bene quasi tutto; dai boots ai sandali infradito. Insomma se sei amante dello streetwear sai che hai un mondo (xxl) davanti a te! E poi d’ora in avanti al mattino l’unica cosa che sbufferà sarà la tua gonna… e non tu davanti al guardaroba!

Noi qui sotto ti abbiamo facilitato la ricerca, ma ora sta a te mettere la tua preferita in wishlist!

Gonna a palloncino

1/10

Gonna a palloncino lunga (ZARA)

2/10

Balloon skirt (WEEKDAY)

3/10

Mini skirt (MIU MIU)

4/10

Gonna a palloncino di jeans (STRADIVARIUS)

5/10

Bubble skirt (OPEN YY)

6/10

Gonna a palloncino rossa (MCQ, via Vestiaire Collective)

7/10

Bubble skirt nera (MANGO)

8/10

Mini balloon skirt (LUMINA)

9/10

Gonna a palloncino bicolor (BERSHKA)

10/10

Gonna lunga a palloncino (DOPPELGÄNGER)

